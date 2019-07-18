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Забили до смерті кийками? У Кропивницькому після сутички з копами помер чоловік. Відеофакт

8.4т Читати матеріал російською

У Кропивницькому після бійки з патрульними помер 51-річний чоловік.

За версією поліції, водія зупинили за порушення правил дорожнього руху. Він і його знайомі нібито почали чинити опір, правоохоронці застосували спецзасоби, після чого чоловіку раптово стало погано.

"У вівторок, 17 липня, близько 22:30 на вулиці Садовій за порушення правил дорожнього руху наряд патрульної поліції зупинив автомобіль"ВАЗ", у водія якого були ознаки сп'яніння і не було при собі документів на право керування транспортним засобом. На місці події громадянин відмовлявся виконувати законні вимоги поліцейських і намагався вчинити бійку з ними", – йдеться у повідомленні.

Син убитого

Син убитого

ТСН

"Після затримання патрульні помітили, що водій автомобіля "ВАЗ" втрачає свідомість. Поліцейські відразу почали надавати домедичну допомогу і викликали на місце "швидку допомогу". Після приїзду швидкої та надання першої невідкладної допомоги лікарі констатували смерть чоловіка. Під час попереднього огляду тіла судово-медичним експертом видимих тілесних ушкоджень, які могли б стати причиною смерті, не виявлено", – зазначено у повідомленні пресслужби патрульної поліції Кіровоградської області.

За словами начальника управління Антона Цюцюри, проведено розтин тіла померлого і причинно-наслідкового зв'язку між діями патрульних і смертю водія не встановлено.

Однак свідки і родичі померлого у сюжеті ТСН розповідають зовсім інше. За їхніми словами, водія поліцейські жорстоко побили кийками і бризнули в обличчя з газового балончика.

Адвокат сім'ї заявила про перевищення повноважень копами, оскільки бачила на тілі убитого синці і садна. Син, невістка і сусіди підтверджують, що чоловіка жорстоко забили поліцейські.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у місті Ірпінь Київської області хлопець застрелився у відділенні поліції, куди його привезли після замаху на життя двох людей.

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Місце
Україна Кропивницький
Теги
патрульна поліція поліція Національна поліція України
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