"Заберемо Крим та Донбас": окупанти влаштували істерику через заяви Порошенка

У Криму окупанти влаштували істерику після заяви президента Петра Порошенка повернути анексований півострів.

Місцева "влада" впевнена, що кримчани знову готові віддати свої голоси за "повернення" в РФ, у разі проведення повторного референдуму, передає RT.

"Пан Порошенко, по-моєму, зовсім заблукав у своїй передвиборчій гонці. Він би краще заявив, що дістане з неба місяць. Крим повернувся до складу Росії, виходячи з волевиявлення кримчан. Якщо сьогодні ми проведемо черговий референдум, то 99% голосів будуть знову віддані за повернення півострова Росії. Крим повернувся назавжди, і це питання не підлягає перегляду", – заявив "глава комітету кримського парламенту з міжнаціональних відносин" Юрій Гемпель.

За його словами окупанта, політичні амбіції Порошенка "перейшли всі розумні межі".

"Вражає, як сьогодні українці терплять такого президента. У Криму зараз спостерігається серйозна динаміка розвитку. За останні п'ять років зроблений величезний крок уперед. Але найголовніше, що Крим інтегрувався до складу Росії за менталітетом і світоглядом жителів. Ми повернулися до себе на батьківщину", – розповів він.

"Перший віце-спікер кримського парламенту" Юхим Фікс заявив, що Порошенко був свідком того, що відбувалося в Криму в дні початку окупації.

"Тоді він був у Криму і бачив народний підйом. Він бачив, як люди налаштовані на проведення референдуму", – висловилася маріонетка Кремля.

Петро Порошенко

Так званий глава Криму Сергій Аксьонов вважає, що заяви про повернення півострова робляться з метою дестабілізації.

"У більшості кандидатів на виборах президента України одне гасло – "заберемо Крим і Донбас". Їм говорити про успіхи нічого, про свої плани і прогнози теж. Грошей немає, і не передбачається. Реальних реформ вони запропонувати не можуть. Вони всі вже були при владі, крім Володимира Зеленського, їхній стиль управління відомий", – підсумував окупант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Петро Порошенко пригрозив Росії "українською силою".

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