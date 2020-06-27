Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові Кіровоградської ОДА Андрію Балоні у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень.

Як сказано в Facebook на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його співучаснику, ще одному чиновнику ОДА, призначили аналогічний запобіжний захід, але із заставою в 5 мільйонів гривень.

"Суд частково задовольнив клопотання прокурора і детективів і застосував до підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави для голови ОДА в розмірі 10 млн гривень, для його пособника – 5 млн гривень. Термін дії заходів – 60 діб", – сказано в повідомленні.

Відзначимо, прокурори САП і детективи НАБУ вимагали арешту з можливістю внесення застави – 12 млн гривень для ексголови ОДА і 8 млн грн для його спільника.

Як писав OBOZREVATEL, Андрія Балоня затримали 25 червня разом з ще одним чиновником, вони вимагали хабар у розмірі 1,8 млн грн. Їх затримали під час передачі траншу в 250 тисяч гривень.

Президент Володимир Зеленський 26 червня звільнив Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА, заявивши, що той повинен відповідати за свої дії перед законом.