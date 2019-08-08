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За зраду – у в'язницю: СБУ повідомила про новий "удар" по "ЛНР"

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У Луганській області до п'яти років позбавлення волі засудили жінку-інформатора, яка передавала терористам "ЛНР" дані про Збройні сили України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ, оперативники якої збирали матеріали про злочинницю.

Відомо, що засуджена – жителька села Трьохізбенка Новоайдарського району. Вона систематично інформувала свого сина, бойовика псевдореспубліки, про чисельність, місця дислокації та шляхи переміщення сил і засобів ЗСУ.

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Отримані від матері дані терорист передавав командиру розвідувального підрозділу незаконних збройних формувань.

У СБУ відзначили, що збирали дані протягом лютого-березня 2017 року, зафіксувавши 16 таких телефонних розмов. Інформаторку затримали навесні 2017-го.

Новоайдарський районний суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи участь у ній, а також організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи). Вирок набув законної чинності.

Відносно сина засудженої також відкрито окреме кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК. Бойовик оголошений у розшук.

Ілюстрація. Терористи "ЛНР"

Ілюстрація. Терористи "ЛНР"

24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник запросив президента України Володимира Зеленського приїхати в "республіку" на переговори про мир на Донбасі без посередників.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Новини Донбасу Служба безпеки України
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