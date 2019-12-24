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24 грудня • оновлено в 13:24
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Володимир Іванов
Володимир Іванов
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Друг Гончарука – нова посада. Кого прем'єр привів на величезну зарплату в "Укрпошту"

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Премьер-министр Алексей Гончарук продвинул своего друга и бывшего коллегу Александра Зинкина на должность члена наблюдательного совета "Укрпочты".

Это хорошо оплачиваемая должность досталась Зинкину после полугодичной работы на позиции советника главы Кабмина. Ведь знаком он с премьером достаточно давно, еще со времен работы в скандальной девелоперской компании Prior Invest.

В 2005 году фирма начала строительство ЖК "Нектарный" в Обухове (Киевская область), но уже через 3 года стройка стала. Инвесторы (простые украинцы, вложившие деньги в жилье) остались попросту нисчем.

ЖК "Нектарный" – недострой с 2008 года

ЖК "Нектарный" – недострой с 2008 года

Как пишет Telegram-канал "Shadow Anonymous", для коммуникации с гражданами, вложившими средства в застройку, собственники создали ручную "Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам", где работали молодые юристы Зинкин и Гончарук. После же скандалов Гончарук вместе с Ассоциацией ушел в собственное плаванье.

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Зинкин нашёл помещение на Гетьмана 1б, рядом с медицинской клиникой, где трудится Татьяна Зинкина (родственница). А с Мариной Зинкиной Гончарук и его приятель работали в юридической фирме Constructive lawyers, которая оказывала юридические услуги украинскому медиахолдингу Бориса Ложкина. Вся эта информация есть в открытых базах данных.

После ухода в политику, Гончарук забрал своего коллегу внештатным советником. Параллельно же Зинкин возглавил организацию "Союз инвесторов Украины", которая боролась за права обманутых вкладчиков. После не очень долгой работы Зинкин был пристроен в наблюдательный совет государственной "Укрпочты".

Друг Гончарука – нова посада. Кого прем'єр привів на величезну зарплату в "Укрпошту"

Интерфакс

Алексей Гончарук и Александр Зинкин

Алексей Гончарук и Александр Зинкин

При этом средняя заработная плата члена наблюдательного совета – 129 тысяч гривен в месяц.

Отметим, что директор компании Игорь Смелянский за 2017 год заработал 3,9 млн гривен. В 2018 году его оклад увеличился и составил уже 748 тысяч гривен в месяц. Такая зарплата вызвала широкое обсуждение в обществе и настоящий скандал.

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Автор
Володимир Іванов Володимир Іванов
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
будівництво скандали
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Рибак Арсен
Рибак Арсен
Це тіпа "Кінець епохи кумівства"?
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Гоша Злой
Гоша Злой
чтобы такую зп получать надо что-то закрыть. например почтовые отделения. и бабульки теперь должны ездить в райцентр за пенсией
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