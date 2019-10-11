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11 жовтня • оновлено в 17:23
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За життя боролися три доби: у Дніпрі помер поранений терористами воїн ЗСУ

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У п'ятницю, 11 жовтня, у лікарні Дніпра помер воїн Збройних сил України В'ячеслав Кубрак. Він зазнав тяжких поранень на Донбасі 8 жовтня.

Як повідомляється на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського у Facebook, медики боролися за життя Героя три дні, але зусилля виявилися марними (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В'ячеслав Кубрак

В'ячеслав Кубрак

Facebook Назара Приходько

У 2017 році "Військове телебачення України" знімало сюжет про Кубрака

У 2017 році "Військове телебачення України" знімало сюжет про Кубрака

Скріншот відео

"Не стало воїна, нашого побратима... В результаті отримання мінно-вибухового поранення 8 жовтня, під час виконання бойового завдання в Операції Об'єднаних сил, у Дніпровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер прапорщик Кубрак В'ячеслав Анатолійович – командир інженерно-саперного взводу. Три доби лікарі боролися за його життя, однак смерть виявилася сильнішою. Спочивай із Богом, брате-морпіху", – йдеться у повідомленні.

Командування і весь особовий склад морських піхотинців висловили щирі співчуття рідним загиблого і пообіцяли помститися окупантам за його смерть.

Згідно з інформацією на особистій сторінці Героя, він тільки встиг завести сім'ю у липні 2019 року.

За життя боролися три доби: у Дніпрі помер поранений терористами воїн ЗСУ

Відомо, що 4 червня 2015 року В'ячеслав Кубрак одним із перших бійців української армії був удостоєний звання "Народний Герой України" і нагороджений першою недержавною нагородою – орденом "Народний Герой України".

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Примітно, що у 2017 році "Військове телебачення України" знімало про загиблого воїна сюжет. Він показував, як українські сапери працюють на лінії фронту.

Новина про смерть захисника України шокувала волонтерську і патріотичну спільноту. Її представники висловили скорботу у зв'язку із трагедією.

За життя боролися три доби: у Дніпрі помер поранений терористами воїн ЗСУ

В'ячеслав Кубрак був Народним Героєм України

В'ячеслав Кубрак був Народним Героєм України

veterano.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Дніпро
Тег
Збройні сили України
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филипп филипыч
филипп филипыч
и главное ни одного упоротого желающего войны здесь нет. они что думают война это кино?
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Юсупов Станислав
Юсупов Станислав
Когда все побратимы будут уничтожены, у Украины появится шанс начать развиваться.
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Зато в речной пехоте потерь нет!
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