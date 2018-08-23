"За загиблих братів!" ЗСУ завдали нового нищівного удару по терористах

Українські військовослужбовці в зоні проведення ООС на окупованому Донбасі завдали нового потужного удару по терористах "Л/ДНР".

Як повідомив у Facebook офіцер ЗСУ, "прямо зараз окупанти вигрібають по зубах за наших побратимів, які поклали життя за незалежність України та нас усіх". Військовий зазначив, що інформації про втрати бойовиків поки що немає, вона буде відома пізніше.

"Але порахувати буде важко. Карети "швидкої" і катафалки носяться в орків туди-сюди. Дирляндські патологоанатоми змушені сортувати відірвані кінцівки і кишки по пакетах, не розбираючись, де чиє. В ритуальних конторах бухгалтерів і столярів викликали на нічні замовлення", - розповів Гром.

"З Днем Державного Прапора та з прийдешнім Днем Незалежності України! Слава Україні! Окупантові - цинк, рефрижератор і Ростов", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі загинули 5 українських бійців, після чого ЗСУ відповіли потужним ударом, ліквідувавши 12 терористів і поранивши ще 17.

Пізніше в мережі показали фото і назвали імена військових, які віддали життя за Україну.