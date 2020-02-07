За видворення Саакашвілі: ДБР взялося за колишніх прикордонників

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в перевищенні влади колишнім керівникам підрозділів Державної прикордонної служби за видворення ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі за межі України.

Про це в п'ятницю, 7 лютого, повідомляє пресслужба ДБР. Також слідчі провели обшуки на території Одеської області і в Києві.

Так, за даними слідства, екскерівники Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Держприкордонслужби та окремого відділу її адміністрації організували незаконне затримання Саакашвілі і його переміщення в Польщу в лютому 2018 року.

ДБР взялося за колишніх прикордонників через Саакашвілі Liga.net

Також повідомляється, що в разі доведення провини, підозрюваним загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 липня 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко припинив громадянство Саакашвілі. 10 вересня 2018 року політик прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.

22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним у незаконному перетині кордону.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року в зв'язку з правопорушенням.

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і він знову прилетів до України.

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