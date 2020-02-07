За видворення Саакашвілі: ДБР взялося за колишніх прикордонників

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в перевищенні влади колишнім керівникам підрозділів Державної прикордонної служби за видворення ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі за межі України.
Про це в п'ятницю, 7 лютого, повідомляє пресслужба ДБР. Також слідчі провели обшуки на території Одеської області і в Києві.
Так, за даними слідства, екскерівники Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Держприкордонслужби та окремого відділу її адміністрації організували незаконне затримання Саакашвілі і його переміщення в Польщу в лютому 2018 року.
ДБР взялося за колишніх прикордонників через Саакашвілі
Liga.net
Також повідомляється, що в разі доведення провини, підозрюваним загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 липня 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко припинив громадянство Саакашвілі. 10 вересня 2018 року політик прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.
22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним у незаконному перетині кордону.
12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.
Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року в зв'язку з правопорушенням.
28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і він знову прилетів до України.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!