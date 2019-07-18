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За відповідь – покарають: спливли деталі "хлібного" перемир'я на Донбасі

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З 00:01 неділі, 21 липня, на Донбасі має розпочатися "хлібне" перемир'я. Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим", посилаючись на інформацію представника України в ТКГ у Мінську Романа Безсмертного.

"Вперше у документі, у заяві, зазначено, що забороняється будь-яке ведення вогню. Передбачена відповідальність осіб за відкриття вогню", – цитують його слова.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Facebook "Повернись живим"

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Також стало відомо, що сторони збройного конфлікту повинні публічно зробити заяви про припинення вогню. За словами Безсмертного, існує ймовірність того, що режим припинення вогню збережеться назавжди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня у Мінську на переговорах було досягнуто домовленості про обмін полонених за схемою 208 на 69. Українська сторона була готова розпочати цю процедуру ще 17 липня, але проти виступила Росія.

Нагадаємо, у ЗСУ почалися раптові скорочення і чистки. Так, в одному з розвідувальних батальйонів "зрізали" цілу роту, а у стратегічно важливому штабі – центр інформаційної протидії та контрпропаганди.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Мирні переговори в Мінську
Особа
Роман Безсмертний
Місце
Україна
Тег
повернись живим
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Те кто минусует, вы что хотите, чтобы это продолжалось и дальше ? Некоторым даже смешно. Впервые появилась хоть какая-то надежда, что этому беспределу наступит конец, но общество против ? Забыли, что плохой мир лучше хорошей войны ?
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
А как ВСУ теперь будет зарабатывать себе "боевые"? Раньше стрельнул и гривня в кармане. а теперь как?
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
А что скажут нацики? Добробратки? Довольны ли навсегда?
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