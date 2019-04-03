"За Відьму і Діда!" На Донбасі ліквідували терориста "ДНР"

У мережі з'явилося фото ще одного терориста "ДНР", якого ліквідували в зоні Операції об'єднаних сил — поблизу селища Саханка на Донбасі.

Його оприлюднив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Facebook. Ліквідованого окупанта звали Максим Коротаєв ("Лисий"). Він служив у 9 ОШПМП і був у списках сайту "Миротворець".

Максим Коротаєв Facebook Анатолія Штефана

Максим Коротаєв Facebook Анатолія Штефана

Бойовик був убитий ще 26 лютого, однак новину про це українці все одно сприйняли як помсту за загиблих 2 квітня українських Героїв — Яну Червону і Олександра Мілютіна. "Земля йому бетоном!", "За Відьму і Діда!" — пишуть у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у районі проведення операції ООС 2 квітня українські захисники відповіли на масові обстріли з боку противника. В результаті троє окупантів були знищені, восьмеро поранені.

31 березня в зоні ООС на Донбасі ліквідували 24-річного російського терориста Ільнура Зіганшина ("Татарина"). Окупант приїхав воювати в Україну в складі 9 ОМСП з Ульяновська (Російська Федерація). Його вбив снайпер ООС.

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