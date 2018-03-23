За Україну і Сирію: військовий експерт пояснив, як покарати "Вагнера"

Бійців російської приватної військової компанії "Вагнер" можна притягнути до кримінальної відповідальності за участь у конфліктах в Україні та Сирії. Зробити це одночасно "і легко, і складно".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Мусієнко навів приклад американської ПВК "Блеквотер", представники якої були засуджені за вбивства мирних жителів в Іраку.

"Чим відрізняється Америка - хоч вони їх (найманців - ред.) І використовують, а й притягують до відповідальності... Росіяни взагалі ніколи цього не роблять, вони не визнають, що приватні військові воюють в Сирії за Асада", - зазначив він.

При цьому експерт вважає, що таких людей притягнути до відповідальності "і легко, і складно".

"Легко - бо є Міжнародний кримінальний суд. Коли він бере під юрисдикцію певну справу, вони досить швидко можуть ідентифікувати цих людей і в перспективі притягати їх до відповідальності", - сказав Мусієнко.

За словами експерта, на території Росії переслідуванням найманців ніхто не буде займатися, але якщо вони виїдуть за кордон, це може статися.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Олександр Мусієнко передрік появу в Україні приватних військових компаній за прикладом російської ПВК "Вагнер".

Подробиці дивіться 24 березня о 12:30 в програмі "Грані війни" на ObozTV .