За тиждень на Донбасі поранені 24 воїни ЗСУ: прокуратура почала розслідування теракту

Юрій Сергієнко Розслідування 21:10, 12.06.2020 Оновлено: 22:04, 12.06.2020

У період із 4 по 11 червня озброєні формування Росії на Донбасі здійснили 15 обстрілів, внаслідок яких поранення отримали 24 військовослужбовці Збройних сил України.

Прокуратура Донецької області почала розслідування за статтею "Теракт", повідомляється на сайті відомства.

За тиждень на Донбасі поранені 24 воїни ЗСУ
prm.ua

"Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 15 обстрілів. Зокрема, в період із 4 по 11 червня бойовики били по позиціях ЗСУ, розташованих біля смт. Луганське, Миронівське та Новолуганське Бахмутського району, с. Водяне Волноваського району, с. Павлопіль і Чермалик Волноваського району, а також поблизу міст Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів поранення різного ступеня тяжкості отримали 24 українських військовослужбовці.

Також через артилерійський обстріл у Красногорівці пошкоджено житловий будинок.

За фактами дій російських окупантів прокуратура почала розслідування за частинами 1,2 статті 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня озброєні формування РФ 12 червня чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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