Головна Новини
12 червня • оновлено в 22:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

За тиждень на Донбасі поранені 24 воїни ЗСУ: прокуратура почала розслідування теракту

  • Протягом тижня ворог здійснив 15 обстрілів по позиціях ЗСУ на Донбасі

  • За цей період поранення різного ступеня тяжкості отримали 24 бійця

  • Прокуратура почала розслідування за статтею "Теракт"

2.7т
Читати матеріал російською

У період із 4 по 11 червня озброєні формування Росії на Донбасі здійснили 15 обстрілів, внаслідок яких поранення отримали 24 військовослужбовці Збройних сил України.

Прокуратура Донецької області почала розслідування за статтею "Теракт", повідомляється на сайті відомства.

За тиждень на Донбасі поранені 24 воїни ЗСУ

За тиждень на Донбасі поранені 24 воїни ЗСУ

prm.ua

"Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 15 обстрілів. Зокрема, в період із 4 по 11 червня бойовики били по позиціях ЗСУ, розташованих біля смт. Луганське, Миронівське та Новолуганське Бахмутського району, с. Водяне Волноваського району, с. Павлопіль і Чермалик Волноваського району, а також поблизу міст Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів поранення різного ступеня тяжкості отримали 24 українських військовослужбовці.

Також через артилерійський обстріл у Красногорівці пошкоджено житловий будинок.

За фактами дій російських окупантів прокуратура почала розслідування за частинами 1,2 статті 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня озброєні формування РФ 12 червня чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
теракт
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 753.

    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

  • У світі захворіли більше 7,6 млн осіб, загинули – більше 424 тисяч.

  • Олена Зеленська заразилася коронавірусом і пішла на самоізоляцію.

  • Майже всі країни ЄС пройшли пік епідемії COVID-19 – не пощастило Польщі та Швеції.

  • Виявлено невідомий раніше симптом COVID-19: розвивається разом з іншою хворобою.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги