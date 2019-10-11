За тисячу гривень: на Запоріжжі керівник інтернату торгував дітьми

На Запоріжжі керівник одного з інтернатів за гроші надавав дітей для виконання важкої роботи стороннім особам.

Неповнолітні працювали на приватних будівельних та господарчих об’єктах. Про це повідомила пресслужба поліції Запорізької області. До злочину причетний мешканець міста Мелітополь (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, 10 жовтня працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, слідчі ГУНП у Запорізькій області із залученням спецпризначенців "КОРД" під процесуальним керівництвом прокуратури викрили підозрюваного.

Це відбулося після того, як він отримав грошову винагороду в сумі 1000 гривень за надання чотирьох хлопчиків, віком до 14 років, сторонній особі для виконання будівельних робіт у приватному домоволодінні селища Приазовське.

На Запоріжжі керівник інтернату торгував дітьми Поліція Запорізької області

Вирішуватиметься питання щодо затримання фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочалися слідчі дії і досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 3 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

На Запоріжжі керівник одного з інтернатів за гроші надавав дітей для виконання важкої роботи стороннім особам Поліція Запорізької області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Грузії затримали 37-річну українку Юлію Сусляк, яка намагалася вивезти десятьох дітей із Москви до окупованої Абхазії. Жінка заявила, що четверо із них – її рідні, а інші були народжені за допомогою сурогатних матерів і центру репродуктивної медицини "Мати і дитина".

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