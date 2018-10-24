''За тебе помстяться'': на Донбасі героїчно загинув захисник України

Боєць ЗСУ родом із Закарпаття, етнічний угорець Олександр Ур загинув 23 жовтня в районі проведення ООС біля Волновахи Донецької області. Про це повідомили у прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації.

Захисник України, чиє життя обірвала куля снайпера, був єдиним у своєму селі, хто вирушив на фронт, розповіла на своїй сторінці у Facebook журналістка Євгенія Подобна.

"Він розповідав, що бачив Євросоюз з вікна, що односельці їхали на заробітки, а на нього часто дивилися як на психа, що обрав армію, а не шпатель. Спасибі, що захищав мене. Дякую, що таки переборов страх перед камерою і подарував мені честь бути знайомою з тобою. Хлопці помстяться за тебе, я впевнена", — пише Подобна.

Олександр Ур Evgeniya Podobna, Facebook

Олександр Ур був старшим солдатом 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. У нього залишилися дружина і однорічна донька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом 23 жовтня сили ЗСУ зазнавали обстрілів з боку терористів чотири рази.