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''За тебе помстяться'': на Донбасі героїчно загинув захисник України

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Боєць ЗСУ родом із Закарпаття, етнічний угорець Олександр Ур загинув 23 жовтня в районі проведення ООС біля Волновахи Донецької області. Про це повідомили у прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації.

Захисник України, чиє життя обірвала куля снайпера, був єдиним у своєму селі, хто вирушив на фронт, розповіла на своїй сторінці у Facebook журналістка Євгенія Подобна.

"Він розповідав, що бачив Євросоюз з вікна, що односельці їхали на заробітки, а на нього часто дивилися як на психа, що обрав армію, а не шпатель. Спасибі, що захищав мене. Дякую, що таки переборов страх перед камерою і подарував мені честь бути знайомою з тобою. Хлопці помстяться за тебе, я впевнена", — пише Подобна.

''За тебе помстяться'': на Донбасі героїчно загинув захисник України

Олександр Ур

Evgeniya Podobna, Facebook

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Олександр Ур був старшим солдатом 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. У нього залишилися дружина і однорічна донька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом 23 жовтня сили ЗСУ зазнавали обстрілів з боку терористів чотири рази.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкти
війнаНовини ДонбасуЗбройні сили України
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