"За талоном о 4-й ранку": в Криму розповіли про катастрофу з медициною

В анексованому Росією українському Криму поскаржилися на катастрофічну ситуацію з медичними установами півострова.

Зокрема, жителі міста Керч нарікають на проблеми із записом до лікарів. Відповідними повідомленнями, опублікованими в соцмережах кримчанами, поділився у Twitter блогер із ніком "КРЫМский бандеровец".

"Новини процвітаючої медицини в окупованій Керчі. Квест "Дістань талончик", – описав ситуацію він.

Ілюстрація. Анексія Криму fishki.net

Так, в одному з місцевих пабліків користувачі скаржаться, що в Керченській лікарні №1 імені Пирогова талонів на запис немає вже о 8 годині ранку.

Також пишуть про величезні черги – одна з коментаторів розповіла, що в січні вона змогла записатися на прийом тільки в липні.

"За талоном о 4-й ранку, і тоді є шанс", – ідеться в іншому коментарі місцевої жительки.

Відзначимо, подібна проблема спостерігається і в Сімферополі, жителі якого раніше розповіли про брак медичного персоналу і закриття медцентрів.

В Армянську, де у 2018 році відбувся викид кислоти, також повідомляли про відсутність медичного приладдя та ліків у лікарнях.

Крим. Новини процвітаючою медицини в окупованій Керчі. Квест "Дістань талончик" pic.twitter.com/snvPluBL2T - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) May 24, 2019

Як писав OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму поскаржилися на руйнування інфраструктури та благоустрою міст.

Так, окупанти привели до занепаду Керч, яка колись була одним із кращих курортних міст півострова.

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