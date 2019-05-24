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"За талоном о 4-й ранку": в Криму розповіли про катастрофу з медициною

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В анексованому Росією українському Криму поскаржилися на катастрофічну ситуацію з медичними установами півострова.

Зокрема, жителі міста Керч нарікають на проблеми із записом до лікарів. Відповідними повідомленнями, опублікованими в соцмережах кримчанами, поділився у Twitter блогер із ніком "КРЫМский бандеровец".

"Новини процвітаючої медицини в окупованій Керчі. Квест "Дістань талончик", – описав ситуацію він.

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Ілюстрація. Анексія Криму

Ілюстрація. Анексія Криму

fishki.net

Так, в одному з місцевих пабліків користувачі скаржаться, що в Керченській лікарні №1 імені Пирогова талонів на запис немає вже о 8 годині ранку.

Також пишуть про величезні черги – одна з коментаторів розповіла, що в січні вона змогла записатися на прийом тільки в липні.

"За талоном о 4-й ранку, і тоді є шанс", – ідеться в іншому коментарі місцевої жительки.

"За талоном о 4-й ранку": в Криму розповіли про катастрофу з медициною

Відзначимо, подібна проблема спостерігається і в Сімферополі, жителі якого раніше розповіли про брак медичного персоналу і закриття медцентрів.

В Армянську, де у 2018 році відбувся викид кислоти, також повідомляли про відсутність медичного приладдя та ліків у лікарнях.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму поскаржилися на руйнування інфраструктури та благоустрою міст.

Так, окупанти привели до занепаду Керч, яка колись була одним із кращих курортних міст півострова.

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Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
медицинаНовини Кримусоцмережі
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
У нас все погано и т. П. И т. Д. Тилько отлепитесь от нас!
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Иванова Елена
Иванова Елена
Кабиров Айрат, какпо мне, это ВЫ все никак не можете отлепиться от нас!!! каждый день новая истерика))))
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
зато у нас все бесплатно и без очереди..ну почти бесплатно.,зуб пришлось дернуть,восьмерку,1600грн ,как с куста .запросили,пришлось ехать в Яготын,за 250 получилось..правда ждать пришлось день..а так то заебись..
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Sekeliv Zadroka, Надо было не дергать, а ехать в ПИДЕРАЦИЮ за бесплатной медициной. Вперед, ватан!!!
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