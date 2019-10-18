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18 жовтня • оновлено в 20:52
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"За світовим досвідом": Тука розкрив деталі амністії на Донбасі

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Амністія членів незаконних збройних формувань на Донбасі буде проходити за алгоритмом, який "неодноразово був використаний у різних країнах світу".

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, коментуючи процедуру амністії для прихильників окупантів.

На питання, як будуть визначати, хто в ОРДЛО потрапляє під амністію, а хто ні, Тука відповів: "Зазвичай такі процедури проходять у такий спосіб: коли проходить перша хвиля амністії, ті люди, які підозрюються в скоєнні злочинів і мають можливість отримати від держави порятунок від покарання, беруть на себе зобов'язання співпрацювати зі слідством".

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"Вони починають давати свідчення, розповідати деталі, що відбувалося у них на очах, таким чином збираючи доказову базу для майбутніх обвинувачень своїх колишніх колег або підлеглих", – пояснив колишній заступник міністра.

За словами Туки, цей алгоритм неодноразово був використаний у різних країнах світу. "Міжнародний досвід є досить дієвим", – додав він.

"За світовим досвідом": Тука розкрив деталі амністії на Донбасі

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Україна ухвалила всі необхідні закони щодо амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі в рамках Мінських угод.

  • Амністія запрацює після проведення місцевих виборів у Донецькій і Луганській областях, коли на окупованих територіях буде обрано легітимну українську владу. Під амністію не потраплять особи, які вчинили військові злочини і причетні до краху малайзійського "Боїнга".

  • У "ДНР" заявили, що такі умови амністії не були з ними узгоджені, і тому їм "категорично не підходять".

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Війна на Донбасі мінські домовленості
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"В "ДНР" заявили, что такие условия амнистии не были с ними согласованы, и потому им "категорически не подходят". т.е. Тука и нацики идут лесом! в полном соответстии с утвержденным ООН планом!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Петренко Амадеус, да пофиг что они хотят я ещё раз тебе повторяю есть минские договора и там четко прописано что нет никаких лднр!!!нет их и мнение каких то там клоунов никому не интересно)))подписали выполняйте))))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Артеллерист Моня, девочка! не повторяй порохолизов! там идет речь о отдельных территориях, которые не хотят иметь НИКАКИХ отношений с такой нациской мразью как ты! и им по утвежрденным ООН положением передается возможность иметь свою армию, судебную, законодательную и исполнительную систему! а ты можешь дальше лизать пыльный ботинок белого господина и не вякать!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Думаете, те, кого вы милостиво "амнистируете" начнут стучать на соседей, друзей и товарищей? Зачем Донбассу это все? Кто на это согласится? Тяните дальше время. Донбасс продолжает получать российские паспорта.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Артеллерист Моня, девочка! как ты ошибаешся! по всем международным документам они очень даже существуют!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кристина Стефанова, и если вы тупая и так и не поняли то поясню)согласно Минска их не существует)))и их мнение вообще никого не интересует)))ни нас ни ес ни США))))выполняйте что подписали а подписали то что не существует лднр и рашка обязана отдать под контроль ВСУ границу))))))))Так что фенита ля комедия)))))
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