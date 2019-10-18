"За світовим досвідом": Тука розкрив деталі амністії на Донбасі

Амністія членів незаконних збройних формувань на Донбасі буде проходити за алгоритмом, який "неодноразово був використаний у різних країнах світу".

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, коментуючи процедуру амністії для прихильників окупантів.

На питання, як будуть визначати, хто в ОРДЛО потрапляє під амністію, а хто ні, Тука відповів: "Зазвичай такі процедури проходять у такий спосіб: коли проходить перша хвиля амністії, ті люди, які підозрюються в скоєнні злочинів і мають можливість отримати від держави порятунок від покарання, беруть на себе зобов'язання співпрацювати зі слідством".

"Вони починають давати свідчення, розповідати деталі, що відбувалося у них на очах, таким чином збираючи доказову базу для майбутніх обвинувачень своїх колишніх колег або підлеглих", – пояснив колишній заступник міністра.

За словами Туки, цей алгоритм неодноразово був використаний у різних країнах світу. "Міжнародний досвід є досить дієвим", – додав він.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Україна ухвалила всі необхідні закони щодо амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі в рамках Мінських угод.

Амністія запрацює після проведення місцевих виборів у Донецькій і Луганській областях, коли на окупованих територіях буде обрано легітимну українську владу. Під амністію не потраплять особи, які вчинили військові злочини і причетні до краху малайзійського "Боїнга".

У "ДНР" заявили, що такі умови амністії не були з ними узгоджені, і тому їм "категорично не підходять".

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