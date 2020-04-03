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4 квітня • оновлено в 01:33
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За сприяння тероризму затримали підполковника СБУ. Фото

1.1т
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Слідчі Державного бюро розслідувань затримали підполковника СБУ і його спільника, які перевозили на окуповану територію Донецької області готівку.

Затриманим інкримінується сприяння у фінансуванні тероризму в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 258-5 і ч. 3 ст. 369 КК), повідомляється на сайті ГБР (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Перевозив готівку терористам: затримано підполковника СБУ

За попередньою інформацією, оперуповноважений з особливо важливих справ управління СБУ у Волинській області систематично надавав військовослужбовцям на лінії розмежування хабарі за те, щоб вони не перешкоджали незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування.

Перевозив готівку терористам: затримано підполковника СБУ

У п'ятницю, 3 квітня, підполковника СБУ і його спільника затримали після давання хабара в розмірі 28 тисяч гривень. У затриманих вилучили 6,4 мільйона російських рублів (2,3 мільйона гривень), які вони повинні були передати на окуповану територію Донецької області.

Затриманим загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльність на строк до трьох років.

Перевозив готівку терористам: затримано підполковника СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники СБУ викрили чиновника одного з міністерств на незаконній передачі секретних документів щодо обороноздатності держави.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Теги
корупція Державне Бюро Розслідувань Служба безпеки України
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Simon Igor
Simon Igor
Слов нет! Таких тварей надо не в тюрьму, а расстреливать по законам военного времени
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Simon Igor, с кем воюешь сопля?
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