"За спиною — танк на мотузочці": Цимбалюк застеріг Зеленського від переговорів із Путіним

Нова українська влада в обличчі президента Володимира Зеленського повинна пам'ятати про те, що її бажання вести мирні переговори з Росією може не збігатися з планами країни-агресора.
До того ж, лідер росіян Володимир Путін вже чітко дав зрозуміти це, зазначив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зеленський і Путін
Він розповів, що днями російський президент провів аж чотири наради на тему оснащення російської армії новітніми озброєннями. Акцент робився на системах космічної розвідки, літаках, протиракетній і протиповітряній обороні (зенітно-ракетних комплексах).
"Потенціал видів і родів військ забезпечує вирішення збройними силами всіх поставлених завдань", – загрозливо заявив Путін.
Цимбалюк витлумачив ці його слова як попередження про те, що Росія готова до початку "мирних" переговорів з Україною. Адже всі умови для цього створені.
"Я згадую, як співробітники МЗС вітають одне одного з Днем дипломата в Російській Федерації. Дуже популярна така картинка, коли нібито двоє дипломатів, чоловіків у краватках, сорочках і костюмах дивляться один на одного, протягають руки один одному, а за спиною один тримає танк на мотузочці, а інший – гранату. Ось це називається підготовка до переговорів по-російськи", – підсумував журналіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією. Про це заявив глава його адміністрації Андрій Богдан 21 травня.
Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що такий намір Зеленського загрожує зникненням держави.
Водночас командирам ЗСУ вже доручили дізнатися у військовослужбовців на Донбасі про їхнє ставлення до можливих переговорів із терористами "ДНР" і "ЛНР".
Пізніше Зеленський заявив, що відкидає можливість ведення переговорів із Росією.
Крім того, він пообіцяв захистити Україну від агресора, не віддавши ні п'яді землі.
Що стосується референдуму, то глава держави запевнив, що він не матиме законодавчої ініціативи – це лише спосіб з'ясувати думку суспільства.
У Путіна ж взагалі заявили про неможливість ведення мирних переговорів із Україною. Так, секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав війну в Україні громадянською.
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