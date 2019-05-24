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"За спиною — танк на мотузочці": Цимбалюк застеріг Зеленського від переговорів із Путіним

2.2тЧитати матеріал російською

Нова українська влада в обличчі президента Володимира Зеленського повинна пам'ятати про те, що її бажання вести мирні переговори з Росією може не збігатися з планами країни-агресора.

До того ж, лідер росіян Володимир Путін вже чітко дав зрозуміти це, зазначив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Він розповів, що днями російський президент провів аж чотири наради на тему оснащення російської армії новітніми озброєннями. Акцент робився на системах космічної розвідки, літаках, протиракетній і протиповітряній обороні (зенітно-ракетних комплексах).

"Потенціал видів і родів військ забезпечує вирішення збройними силами всіх поставлених завдань", – загрозливо заявив Путін.

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Цимбалюк витлумачив ці його слова як попередження про те, що Росія готова до початку "мирних" переговорів з Україною. Адже всі умови для цього створені.

"Я згадую, як співробітники МЗС вітають одне одного з Днем дипломата в Російській Федерації. Дуже популярна така картинка, коли нібито двоє дипломатів, чоловіків у краватках, сорочках і костюмах дивляться один на одного, протягають руки один одному, а за спиною один тримає танк на мотузочці, а інший – гранату. Ось це називається підготовка до переговорів по-російськи", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінРоман Цимбалюк
Місце
Україна
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