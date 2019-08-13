За шпигунство: російський дипломат оголошений персоною нон грата в Україні

У Львівській області силами Служби безпеки України було викрито місцевого жителя, який збирав розвіддані для спецслужб Російської Федерації і передавав їх російському розвіднику під дипломатичним прикриттям. Дипломат видворений з України й оголошений персоною нон грата.

Як повідомив прессцентр СБУ, військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований російськими спецслужбами в 2014 році.

"За завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і суспільних діячів, підрозділи ЗС України, спеціальні і правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні країни", – повідомили в спецслужбі.

Генконсульство РФ у Львові Російська весна

Повідомляється, що отриману інформацію чоловік передавав російському розвіднику, який "працював" під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

Місцевому жителю оголошено підозру згідно ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, а російського розвідника вже видворено з України та оголошено "небажаною персоною".

Новини Австрія шукає російського шпигуна

"За діяльність несумісну зі статусом консульської посадової особи МЗС України оголосила дипломата-шпигуна "persona non grata". Він уже покинув територію України", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ спіймала російського шпигуна-терориста "ДНР", який приїхав у Донецьку область для оформлення внутрішнього і закордонного паспортів.

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