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"За що годувати дітей?" Мешканці Криму масово поскаржилися на злидні

6.3тЧитати новину російською

Мешканці анексованого Росією Криму поскаржилися на падіння долара, низькі зарплати і московські ціни.

Про це повідомив блогер КРИМський бандерівець у своєму мікроблозі в Twitter. Так, кримчани заявили, що не розуміють, за які гроші їм годувати дітей.

"Себе б прогодувати. Ціни московські, а зарплата, як і при Україні, тільки з позначкою "рубль", - обурилися вони.

Також в мережі пожартували, що з кремлівським телебаченням і харчуватися не треба. "Ну нічого, телевізором харчуйтеся і дітей привчайте. Там у нас непорушна стабільність і зростання всього, чого можливо. А бездуховний Захід ось-ось загниє (сарказм). Подивилися зомбоТБ - вважайте, поїли".

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"Крим. Мешканці окупованої Керчі радіють процвітанню і стабільності", - підписав блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-міністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв пояснив невдоволення кримчан по відношенню до росіян, які приїжджають відпочивати на півострів.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Кримський бандерівець
Місце
Україна
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ЭрЪ ХейтЪ
ЭрЪ ХейтЪ
вы ёбнулись, хохлы)))заебали сочинять пургу.
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Русский Солдат
Русский Солдат
А куда они пожаловались, петрушке киевскому, Трампу или сразу в Спортлото?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Расслабьтесь, это бандеровец написал.
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