"За що годувати дітей?" Мешканці Криму масово поскаржилися на злидні

Мешканці анексованого Росією Криму поскаржилися на падіння долара, низькі зарплати і московські ціни.

Про це повідомив блогер КРИМський бандерівець у своєму мікроблозі в Twitter. Так, кримчани заявили, що не розуміють, за які гроші їм годувати дітей.

"Себе б прогодувати. Ціни московські, а зарплата, як і при Україні, тільки з позначкою "рубль", - обурилися вони.

Також в мережі пожартували, що з кремлівським телебаченням і харчуватися не треба. "Ну нічого, телевізором харчуйтеся і дітей привчайте. Там у нас непорушна стабільність і зростання всього, чого можливо. А бездуховний Захід ось-ось загниє (сарказм). Подивилися зомбоТБ - вважайте, поїли".

"Крим. Мешканці окупованої Керчі радіють процвітанню і стабільності", - підписав блогер.

Крим. Жителі окупованій Керчі радіють процвітання і стабільності pic.twitter.com/298Q3uNXe8 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 18 серпня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-міністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв пояснив невдоволення кримчан по відношенню до росіян, які приїжджають відпочивати на півострів.