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''За російську почнуть розстрілювати'': відомий ведучий замарив фашизмом в Україні

13.9тЧитати матеріал російською

Одіозний український ведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдану" і втік до Москви після перемоги Революції Гідності, заявив, що Україна "рухається шляхом фашизму", вирішивши обходитися в публічному просторі без російської мови.

З такою заявою він виступив в ефірі пропагандистського Першого каналу, де росіяни бурхливо обговорювали дві новини: мовний скандал у музичній школі Києва і мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в Житомирській області.

"Я чекаю, коли почнуть розстрілювати за те, що людина говорить російською мовою. Україна йде шляхом фашизму", - заявив Кот.

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"Насильницька українізація вб'є українську мову і культуру. За пост у Facebook людей викликають слідчі і починають розбиратися, чи ви не агент Кремля", - стверджував скандальний ведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захоплений Донецьк масово заспівав українською мовою.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктМовний скандал
Особа
Юрій Кот
Місце
Росія
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
а че растреливать я бы вообще сделал бы с педерации радиоктивный пепел и концы в воду
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коршун федот
коршун федот
Починати треба з укрїнської Кубані.
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Скала Богдан
Скала Богдан
Ну це вже котяра перегнув, в Мене є друзі росіяни, я розмовляю українською, вони російською і ніхто нікого не вбиває, а кота паршивого я б
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Скала Богдан, кугут, якщо нэ таемныця... :-) НАЗОВИТЕ РОВНО ОДНОГО мовнюка - лауреата Нобелевской премии в любой номинации? Чы нэма такых? А навищо вчыты мову дурнив - такых, як Вы? :-)
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