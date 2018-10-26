''За російську почнуть розстрілювати'': відомий ведучий замарив фашизмом в Україні

Одіозний український ведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдану" і втік до Москви після перемоги Революції Гідності, заявив, що Україна "рухається шляхом фашизму", вирішивши обходитися в публічному просторі без російської мови.

З такою заявою він виступив в ефірі пропагандистського Першого каналу, де росіяни бурхливо обговорювали дві новини: мовний скандал у музичній школі Києва і мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в Житомирській області.

"Я чекаю, коли почнуть розстрілювати за те, що людина говорить російською мовою. Україна йде шляхом фашизму", - заявив Кот.

"Насильницька українізація вб'є українську мову і культуру. За пост у Facebook людей викликають слідчі і починають розбиратися, чи ви не агент Кремля", - стверджував скандальний ведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захоплений Донецьк масово заспівав українською мовою.