За рік окупанти на Донбасі порушили перемир'я понад 4,2 тисячі разів, – Цимбалюк

Збройні формування Росії протягом року 4 226 разів порушили режим припинення вогню.

Про це на засіданні постійної ради ОБСЄ 30 липня заявив постпред України при міжнародних організаціях Євген Цимбалюк, передає "Укрінформ". Він уточнив, що попереднє перемир'я діяло з 21 липня 2019 року до 26 липня 2020 року.

"Під час попереднього режиму припинення вогню, який діяв з 21 липня 2019 року до 26 липня 2020 року, ми зареєстрували 4266 порушень перемир'я з боку збройних формувань Російської Федерації", – підкреслив Цимбалюк.

Він додав, що протягом вказаного періоду окупанти 1 310 разів застосували заборонене Мінській угоді озброєння. Також вони 60 разів обстріляли населені пункти, в результаті чого загинуло троє цивільних, ще шестеро отримали поранення.

Дипломат зазначив, що нинішню домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, яка набула чинності з 27 липня, також слід оцінювати на тлі подій, що передували їй.

Він нагадав, що протягом минулого тижня агресія РФ на Донбасі забрала життя трьох українських військовослужбовців, шестеро були поранені. Водночас СММ ОБСЄ фіксувала невідведених важке озброєння в непідконтрольних уряду районах, заїзд російських конвоїв на Донбас, а також стикалася з перешкодою у пересуванні на цих територіях.

При цьому нинішні домовленості, за словами Цимбалюка, поки в значній мірі дотримується. Хоча терористи вже п'ять разів порушили їх.

"Ми закликаємо російську делегацію дати роз'яснення щодо цих випадків і інформацію про вжиті дисциплінарні заходи в зв'язку з цим, використовуючи координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню", – заявив глава української місії при ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування в Донбасі почав діяти опівночі 27 липня.

Домовленості про нього були досягнуті 22 липня в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) в форматі відеоконференції.