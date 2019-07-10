За Путіна: у Раді Федерації Росії Грузії пригрозили висадкою десанту

Член Ради Федерації Росії Олексій Кондратьєв загрозливо заявив, що у відповідь на образу президента РФ Володимира Путіна на телеканалі "Руставі-2" країна-агресор могла б висадити в Грузії десант.

За його словами, якби грузинські журналісти і власники телеканалу знали про це, то навряд чи б дозволили собі образи на адресу Путіна. Нахабні погрози російського сенатора прозвучали в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олексій Кондратьєв Скріншот відео

"Повірте мені, велика держава могла би миттєво задіяти всі важелі! Якби наші ось такі, умовно кажучи, сусіди (бо сусіди – це добродушні, дружні до тебе люди) розуміли, що за кожне слово потрібно буде відповідати, і тут же прилетять воїни-десантники і все поставлять на свої місця – ось ці люди навіть не дозволили б собі ось цю брехню!" – висловився Кондратьєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний віце-спікер нелегітимної Державної Думи Росії Петро Толстой зганьбився публічною образою України і Грузії. Він назвав їх "злісними інвалідами", які існують тільки завдяки Росії. Крім того, він посміявся над втратою територій України і Грузією, при тому, що їх окупувала саме Росія.

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