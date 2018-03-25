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The Time: Путін згоден пустити міжнародну адміністрацію на Донбас

6.1тЧитати новину російською

Глава Російської Федерації Володимир Путін протягом свого нового президентського терміну готується вирішити "проблему Донбасу" і передати окуповані території під контроль міжнародної адміністрації.

Про це розповів російський журналіст, колишній головний редактор каналу "Дождь" Михайло Зигарь в статті Time.

За даними його джерел в МЗС РФ, Путін готовий Схід України зробити територією під контролем "проміжної міжнародної адміністрації" за прикладом Боснії і Герцеговини або Косово.

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При цьому йти на поступки в питанні Криму Путін не збирається, вважаючи анексію - правильною.

Як повідомляв "Обозреватель", в Росії визнали поразку Путіна на Донбасі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
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