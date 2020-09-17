За "помічника" нардепа Юрченка внесли 1 млн грн застави

Мирослав Семенюк Розслідування 16:03, 17.09.2020 Оновлено: 16:23, 17.09.2020

Іван Фіщенко, підозрюваний у хабарництві у змові з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Олександром Юрченком, вийшов із СІЗО під заставу в 1 мільйон гривень.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на спікерку Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис, 16 вересня він вніс заставу в повному обсязі.

Під час судового засідання 15 вересня Фіщенко сказав журналістам, що грошей на заставу не має. Згідно з декларацією подружжя Фіщенків, станом на кінець минулого року вони мали у накопиченнях близько 584,8 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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