За "помічника" нардепа Юрченка внесли 1 млн грн застави

Іван Фіщенко, підозрюваний у хабарництві у змові з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Олександром Юрченком, вийшов із СІЗО під заставу в 1 мільйон гривень.
Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на спікерку Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис, 16 вересня він вніс заставу в повному обсязі.
Під час судового засідання 15 вересня Фіщенко сказав журналістам, що грошей на заставу не має. Згідно з декларацією подружжя Фіщенків, станом на кінець минулого року вони мали у накопиченнях близько 584,8 тисяч гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ затримало на хабарі "помічника" народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
Виведений із фракції СН нардеп Гео Лерос заявив, що "помічник" взяв перші $13 тисяч (вся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченкові за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.
У кримінальному провадженні про хабар фігурують й інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
17 вересня стало відомо, що генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Юрченку.
У цей же день Юрченка офіційно виключили зі "Слуги народу".
Володимир Зеленський заявив, що кожен чиновник або депутат, якого спіймали на хабарі, повинен понести кримінальну відповідальність.