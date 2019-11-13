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13 листопада • оновлено в 19:45
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"Україна вже не викрутиться": Безсмертний назвав відведення військ на Донбасі "планом Кремля"

5.2т
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Розведення військ на Донбасі проходить за планом Росії, оскільки Україна демонструє мирні ініціативи в односторонньому порядку.

Про це заявив в ефірі ObozTV екс-представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний. На його думку, українські війська мають повернутися на залишені позиції.

"Це називається відведення військ і "розведення" людей через мас-медіа. Так воно насправді виглядає, тому що ми потрапили в ситуацію, коли кількість жертв на фронті не зменшується, кількість обстрілів не зменшується, а ми в односторонньому порядку діємо", – заявив Безсмертний.

За його словами, для України план дій в такій ситуації "лежить на поверхні".

"Після подій, які відбуваються на фронті, сталося відведення, яке не досягло результату. Обстріли тривають – повернули війська на свої місця", – пояснив він.

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"Насправді ми йдемо шляхом досягнення миру, який у результаті виглядає як маніпуляція з боку Кремля вищим політичним керівництвом України... Видно, що Кремль рухається за своїм планом. Було сказано так – розведення військ, далі сідайте за стіл переговорів з представниками Луганська і Донецька, далі вносьте зміни до Конституції, приймайте закон про особливий порядок місцевого самоврядування", – зазначив український дипломат.

Як підкреслив Безсмертний, Росія по пунктах висуває Україні жорсткі вимоги щодо Донбасу, однак українське керівництво, замість формування власного порядку денного, лише озвучує "мем" про "досягнення миру".

"Кремль вже взяв нинішнє українське керівництво в руки, воно вже не викрутиться з цього концепту", – вважає він.

"Україна вже не викрутиться": Безсмертний назвав відведення військ на Донбасі "планом Кремля"

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Роман Безсмертний
Місце
Україна
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KoZe-marionetki Kremlya...
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