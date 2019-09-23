За Одесу: ДБР відкрило провадження проти Парубія

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти спікера Верховної Ради України 8-го скликання, народного депутата України від "Європейської солідарності" Андрія Парубія.

Приводом для цього назвали "масові заворушення" в Одесі у 2014 році. Про це на особистій сторінці у Facebook написав сам Парубій.

Документ ДБР Facebook Андрія Парубія

"Що здивувало, так те, що у тексті не було (поки що) формулювань про "організацію, координацію і здійснення Парубієм державного перевороту під кодовими назвами "Майдан", "Революція Гідності", про "незаконне усунення від влади законно обраного президента Януковича", про "захоплення влади організованим злочинним угрупованням", про "злочинну протидію державній політиці реінтеграції України у єдиний простір із братньою Російською Федерацією" тощо", – із сарказмом прокоментував рішення ДБР Парубій.

Андрій Парубій "Корреспондент"

Втім, наголосив політик, це досить виразно читається між рядками. Його обурило, що відчайдушна протидія української влади і громадянського суспільства гібридному захопленню путінською Росією всього південного сходу – восьми українських областей, через захоплення влади проросійськими силами в обласних центрах, зокрема, і в Одесі – вже класифікується однозначно як "факт створення і координування Парубієм громадських збройних угрупувань з метою вчинення масових заворушень 2 травня 2014 року на території міста Одеси". Парубій зазначив, що у документі ДБР це стверджується як факт.

"Дійсно – нова, химерна епоха... Але, щодо всього цього задзеркального абсурду маю сказати таке: як і на Майдані, як і в АТО, як і під час захисту наших південних областей, зупиняючи "русскую весну", я робив усе можливе і неможливе для захисту України. Так, як і все своє життя, як і усі ці роки війни. І так робитиму і надалі. Це знають мої друзі і соратники. І хай це завжди пам'ятають вороги України", – жорстко резюмував парламентар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше ДБР відкрило кримінальне провадження проти Парубія за підозрою у можливому перешкоджанні здійснення виборчого права.

Нагадаємо, Парубій заявив, що СБУ і ДБР блокували процес запуску сенсорної кнопки для голосування у Верховній Раді.

При цьому у ДБР заявили, що слідчі дії у Верховній Раді України не завадять проводити засідання Ради.

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