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5 грудня • оновлено в 13:16
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/ Розслідування

"За ними суд у Гаазі плаче": голова Держдуми нахабно пригрозив Україні

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Спікер нелегітимної Державної думи Росії В'ячеслав Володін нахабно заявив, що політична еліта України нібито має постати перед Гаазьким міжнародним трибуналом за "утиск російськомовних".

Фрагмент його цинічного виступу опублікував у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що стосується тих, хто робить заяви, за ними суд у Гаазі плаче. І їм туди треба готуватися з їх переконаннями, міркуваннями. Коли вони хочуть позбавити громадян основоположних прав, доведеться відповідати за це. Рано чи пізно ця відповідальність настане. Тому це агонія", – погрозливо заявив представник керівництва країни-агресора.

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В'ячеслав Володін

В'ячеслав Володін

ВВС

Зі свого боку Цимбалюк яскраво відповів на випад Володіна і нагадав йому, що на суді у Гаазі насправді мають опинитися громадяни його країни, яка окупувала чужу територію.

"Їм Гаага не дає спокою, тому вони про неї час від часу згадують. І тут дуже важливо з'ясувати, кого туди треба доправити. І це таки питання: хто насправді є злочинцем і рано чи пізно буде на лаві підсудних? Адже Володін каже саме про це – про Міжнародний трибунал. До речі, поки в цій інституції програє винятково Росія. І так, представникам Росії про Гаагу забувати ще рано", – поставив на місце окупанта український журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
В`ячеслав Володін Роман Цимбалюк
Місце
Росія
Теги
Державна Дума Росії Міжнародний кримінальний суд в Гаазі
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украинство должно быть уничтожено
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Мир Миру
Мир Миру
РФ позиціонує себе як "несторона" військового конфлікту в Україні. Тож подати скаргу до Гаагського суду не може: от така юридична колізія.
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Petrov Valery
Petrov Valery
Чо за прикол пугать друг-друга Гаагой? Русским на неё пофиг, как и американцам. Чтобы их там судить, нужно пабедить Россию. Украм тоже пофиг. Решение задействовать армию в Восточной Украине было одобрено европейцами. Как и выдавливание всего русского из Украины.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Deuse Sem, Хо хлы думкою боХатеют.
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Deuse Sem
Deuse Sem
Petrov Valery, представь, тебе аннулировали банковские карточки. Тебе будет пофиг? На американцев не смотри - там у них свои системы сдерживания...вон, Трамп, истерит...
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