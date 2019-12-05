"За ними суд у Гаазі плаче": голова Держдуми нахабно пригрозив Україні

Спікер нелегітимної Державної думи Росії В'ячеслав Володін нахабно заявив, що політична еліта України нібито має постати перед Гаазьким міжнародним трибуналом за "утиск російськомовних".

Фрагмент його цинічного виступу опублікував у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що стосується тих, хто робить заяви, за ними суд у Гаазі плаче. І їм туди треба готуватися з їх переконаннями, міркуваннями. Коли вони хочуть позбавити громадян основоположних прав, доведеться відповідати за це. Рано чи пізно ця відповідальність настане. Тому це агонія", – погрозливо заявив представник керівництва країни-агресора.

В'ячеслав Володін ВВС

Зі свого боку Цимбалюк яскраво відповів на випад Володіна і нагадав йому, що на суді у Гаазі насправді мають опинитися громадяни його країни, яка окупувала чужу територію.

"Їм Гаага не дає спокою, тому вони про неї час від часу згадують. І тут дуже важливо з'ясувати, кого туди треба доправити. І це таки питання: хто насправді є злочинцем і рано чи пізно буде на лаві підсудних? Адже Володін каже саме про це – про Міжнародний трибунал. До речі, поки в цій інституції програє винятково Росія. І так, представникам Росії про Гаагу забувати ще рано", – поставив на місце окупанта український журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!