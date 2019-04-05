|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"За місяць більше, ніж за рік!" Письменник-терорист Прилєпін поскаржився на "мор" у "ДНР"

3.9тЧитати матеріал російською

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", заявив, що за останній місяць окупанти на Донбасі зазнали більших втрат, ніж за весь рік.

Про це одіозний бойовик розповів у інтерв'ю пропагандистському виданню "Комсомольская правда". Він поскаржився на те, що зіткнення на фронті практично не вщухають.

"Можу сказати, що на Донбасі за останній місяць втрати вищі, ніж за останній рік. Там постійні бої. У батальйоні, який я створював, великі втрати", — зізнався Прилєпін.

Новини
"Побачив злих укр*пів": терористи "ДНР" влаштували криваву бійню між собою

Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

"Комсомольская правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці лютого Прилєпін також скаржився на масові втрати у лавах свого терористичного полку. Він порівняв інтенсивність обстрілів і кількість втрат серед колишніх товаришів по службі з "найважчими місяцями цієї чотирирічної війни".

На початку березня цю інформацію підтвердив ткож відомий сербський найманець Деян "Декі" Берич, який був снайпером у "ДНР". За його словами, лише за січень і лютий втрати окупантів убитими сягнули 70 осіб.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Захар Прилепин
Місце
Україна
Тег
ДНР
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
7
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Колобов Макс
Колобов Макс
А че чумазые жители мокшанских болот не кукарекают?!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Вся надежда в террористов на зелянского! Надеюсь украинцы сделают правильный выбор! Оккупантов нужно гнать за Урал, туда откуда они вылезли, потомки диких монголов!
Показати коментар повністю
Відповісти
6
0
Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
Инкогнито Назар, не треба ображати монголів. мокшанє - вони мокшанє і є. карінниє абітатєлі сваіх балот
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки