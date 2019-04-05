"За місяць більше, ніж за рік!" Письменник-терорист Прилєпін поскаржився на "мор" у "ДНР"

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", заявив, що за останній місяць окупанти на Донбасі зазнали більших втрат, ніж за весь рік.

Про це одіозний бойовик розповів у інтерв'ю пропагандистському виданню "Комсомольская правда". Він поскаржився на те, що зіткнення на фронті практично не вщухають.

"Можу сказати, що на Донбасі за останній місяць втрати вищі, ніж за останній рік. Там постійні бої. У батальйоні, який я створював, великі втрати", — зізнався Прилєпін.

Захар Прилєпін "Комсомольская правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці лютого Прилєпін також скаржився на масові втрати у лавах свого терористичного полку. Він порівняв інтенсивність обстрілів і кількість втрат серед колишніх товаришів по службі з "найважчими місяцями цієї чотирирічної війни".

На початку березня цю інформацію підтвердив ткож відомий сербський найманець Деян "Декі" Берич, який був снайпером у "ДНР". За його словами, лише за січень і лютий втрати окупантів убитими сягнули 70 осіб.

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