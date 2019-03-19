За крок від миру: Гримчак розповів, хто і як зірвав кінець війни на Донбасі

У 2018 році шанси на те, що Росія піде з тимчасово окупованого Донбасу, були вкрай високі. Однак їх реалізації завадили прокремлівські політики, які діють в Україні як п'ята колона.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак в інтерв'ю "Народної правди".

Юрій Гримчак Facebook Юрія Гримчака

За його словами, в кінці 2018 року були об'єктивні ознаки того, що Росія може прибрати свої війська зі сходу України. Наприклад, була інформація про те, що окупанти почали виводити із зони бойових дій особливо цінне обладнання, якого в Росії випускають не так багато. Крім того, станом на вересень 2018 року фінансування ОРДЛО мало повністю припинитися.

"Чому цього не сталося? Досить увімкнути телевізор, щоб дізнатися, скільки людей у ​​нас за мир будь-якою ціною. З того, що можна сказати: умовно кажучи, побігли переговорники від наших кандидатів з криками про те, що ми прийдемо до влади і все вирішимо. І тому все це зупинилося, на жаль", — сказав Гримчак.

На підтвердження своїх слів він нагадав, що на комісії у форматі Волкер — Сурков досить активно починали розробляти план введення миротворців на Донбас. Сторони обмінювалися баченнями, які пункти можна було узгодити, але в певний момент восени 2018 року все припинилося.

Війна на Донбасі ІА Вчасно

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова Заявила, що вважає реалізацію Мінських угод, і, відповідно, припинення вогню на Донбасі "нездійсненною мрією".

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