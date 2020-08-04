За корупційними схемами на УЗ може стояти колишній керівник залізниці – ЗМІ

За корупційними схемами в "Укрзалізниці" може стояти колишній голова правління компанії Євген Кравцов. При цьому Наглядова рада не тільки не перешкоджає корупції в УЗ, але і, можливо, сприяє їй. До такого висновку прийшли автори розслідування, присвяченого корупції на УЗ, опублікованого на сайті "Знай.ua".

Журналісти стверджують, що колишній керівник УЗ Євген Кравцов нібито збудував масштабні корупційні схеми на всіх напрямках діяльності компанії.

"Шукайте тих, кому вигідно. Групі колишнього керівника УЗ Євгена Кравцова. Його звільнили, але запущені ним процеси досі працюють – по тендерах, нерухомості, кадрових рішеннях і інших корупційних питаннях. Нічого не змінилося. Моя думка однозначна: якщо людину звільнили, неприпустимо, щоб вона продовжувала впливати на процеси, тим більше, в державотворчій стратегічній галузі. Мене повернули в УЗ як директора з інфраструктури, а також в.о. члена правління. Відразу ж пішли пропозиції з приводу хабарів. Я навідріз відмовився. А у відповідь : "Ви не зрозуміли, у нас це в бюджеті закладено, так було завжди". Значить, традиційно існувала система щомісячних платежів, які йдуть конкретним чиновникам УЗ", - цитує видання раніше зроблену в інтерв'ю ЗМІ заяву директора по інфраструктурі Романа Веприцького.

За даними розслідувачів, ця "група Кравцова" може налічувати десятки людей. Так, крім нього самого журналісти відзначають можливу причетність до подій на УЗ представників чинного менеджменту компанії і її наглядової ради, зокрема, голови наглядової ради Шевкі Аджунера, членів наглядової ради Олега Журавльова, Сергія Лещенка, Адомаса Азуласа, Крістіана Куна, Андерса Ослунда. Це припущення автори розслідування обґрунтовують тим, що діючий склад наглядової ради УЗ начеебто формувався під керівництвом пана Кравцова, а також тим, що один з його членів, Сергій Лещенко, свідомо чи випадково, але нібито діє в інтересах екс-керівника УЗ як у питаннях кадрових призначень, так і в усуненні неугодних і збереженні імовірно існуючих схем.

У список потрапили також попередник Кравцова Желько Марчек, чинний в.о. голови правління Іван Юрик, вся вертикаль по лінії фінансів, директор з правових питань Артур Рєзнік і його вертикаль, директор з питань інформаційних технологій Костянтин Мальцев, екс-директор зі стратегічного розвитку і інвестицій Антон Соболевський і його вертикаль, уповноважений з антикорупційної діяльності Ігор Шевченко, колишній директор з розвитку бізнесу Андрій Рязанцев, директор регіонального філіалу "Одеська залізниця" Сергій Нікулін, директор з безпеки Дмитро Ярмак і його вертикаль, директор Департаменту комерційної роботи Андрій Мірошніков, в.о. директора філії "Центр транспортної логістики" Олег Горенко і його зам Тимофій Мураховський, директор Департаменту адміністративного забезпечення правління УЗ Дмитро Паробок і інші.

Крім того, за даними авторів розслідування, після звільнення Кравцов нібито дуже тісно спілкується з топ-чиновниками Міністерства інфраструктури, зокрема, з міністром Владиславом Кріклієм і його першим замом Дмитром Абрамовичем.

Згідно з результатами розслідувань, корупційні схеми на УЗ реалізуються практично у всіх видах діяльності. Особливо масштабні – при проведенні закупівель, зокрема, палива, мастил і вугілля для УЗ: вони закуповуються у "потрібних" фірм за завищеними цінами, а проти тих, хто намагається зупинити реалізацію корупційних схем, як запевняють журналісти, починаються масштабні інформаційні кампанії, супроводжувані тиском і обшуками з боку НАБУ і подальшим звільненням неугодних.

Один з наведених в розслідуванні прикладів стосується закупівлі газу. Переможцями тендерів на закупівлю газу з року в рік, за даними журналістів, стають компанії "ЮгГаз" і "Скела Терціум" (або пов'язані з нею компанії). Так, в ході останнього тендера, яким керував просувний Лещенко Валерій Шергін, газ був закуплений, як запевняють журналісти, взагалі без конкурсу і в 2,5 рази дорожче від ринкових цін. Коли ж Департамент економічної та інформаційної безпеки взявся за проведення розслідування обставин цієї дивної закупівлі – співробітники, які проводили розслідування були звільнені.

Аналогічні історії, як повідомляють журналісти, відбуваються на УЗ повсюдно.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на УЗ всупереч обіцянкам президента і прем'єр-міністра, було повністю зірвано ПЛР-тестування медиків відомчих лікарень. При цьому, згідно зі статистикою, близько 20% українців, у яких був діагностований COVID-19 – це медичні працівники.