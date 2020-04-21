За "короля контрабанди" Альперіна внесли величезну заставу
За одеського бізнесмена, так званого короля контрабанди Вадима Альперіна була внесена частина застави в розмірі 41,6 млн гривень.
Про це ввечері у вівторок, 21 квітня, на сторінці в Twitter повідомив Центр протидії корупції. "Це та частина, яку "король контрабанди" повинен внести після стягнення в дохід держави 35 млн його попередньої застави", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, за рішенням суду підозрюваний або заставодавець повинен виплатити на рахунок держави суму в розмірі 41 598 362 гривень не пізніше п'яти днів із дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.
Ще 35 млн гривень, внесених у якості застави, вже стягнули за скаргою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Одеського бізнесмена Альперіна затримали в кінці листопада. Його оголосив у розшук особисто президент Володимир Зеленський.
Незабаром суд оголосив рішення по Альперіну: арешт на два місяці з альтернативою застави в 70 млн грн.
У кінці грудня суд також заарештував майно "короля контрабанди".
3 грудня Альперін вийшов із СІЗО, сплативши заставу. Пізніше з Альперіна зняли електронний браслет через прострочення рішення прокурора.
17 квітня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив скаргу САП і стягнув на користь держави з "короля контрабанди" 35 млн гривень, внесених як заставу.