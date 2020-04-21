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21 квітня • оновлено в 23:20
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За "короля контрабанди" Альперіна внесли величезну заставу

2.1т
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За одеського бізнесмена, так званого короля контрабанди Вадима Альперіна була внесена частина застави в розмірі 41,6 млн гривень.

Про це ввечері у вівторок, 21 квітня, на сторінці в Twitter повідомив Центр протидії корупції. "Це та частина, яку "король контрабанди" повинен внести після стягнення в дохід держави 35 млн його попередньої застави", – сказано в повідомленні.

Вадим Альперін

Вадим Альперін

Українська правда

Нагадаємо, за рішенням суду підозрюваний або заставодавець повинен виплатити на рахунок держави суму в розмірі 41 598 362 гривень не пізніше п'яти днів із дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Ще 35 млн гривень, внесених у якості застави, вже стягнули за скаргою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Кримінал контрабанда Контрабанда в Україні
Особа
Вадим Альперін
Місце
Україна Одеса
Тег
розслідування
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