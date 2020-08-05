За кордоном загинули найманці ПВК "Вагнер" з Донбасу

На Донбасі російські куратори, що вербують місцевих терористів в ряди приватних військових компаній, розповіли про загибель своїх підопічних за кордоном.

Про це написали в Telegram-каналі Вольнодумец. У повідомленні, сказано, що найманці були з Донбасу.

"Стало відомо про черговий переполох серед російських кураторів 1-ого та 2-ої армійських корпусів. Йдеться про тих російських "фахівців", які вербують місцевих бойовиків до лав ПВК. За словами російських кураторів, вчора в одному з цих незаконних формувань за кордоном загинули троє бойовиків з тимчасово окупованого Донбасу", – написав Вольнодумец.

Також в повідомленні зазначили, що у російських кураторів "пішли суцільні невдачі".

"То в Білорусії "вояки" ПВК не встигли навіть шпилі подивитися, як їх затримали. То, зі слів російських кураторів, в Лівії "трьох не вберегли". Може у них погано з географією і вони мали на увазі в Ліван, де вчора в порту стався потужний вибух? Згодом розберемося", -– сказано в повідомленні.

Автор припустив, що Росія не дорожить життями найманців, які воюють в приватних військових компаніях.

"І що ж вони сновигають по всьому світу? Таке враження, що Білокам'яній життя вагнерівців і бойовиків Донбасу нічого не значать. Але вони самі що думають? Продовжуємо стежити за ситуацією з вербуванням бойовиків в "народних республіках" для ПВК і по-можливості сповіщати своїх читачів", – резюмував Вільнодумець.

Три найманця ПВК "Вагнер" з Донбасу загинули за кордоном (Telegram-канал Вольнодумец)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російські журналісти дізналися історію убитого в Лівії російського найманця ПВК "Вагнер" Володимира Скопінова "Морпіха", який також воював проти України на Донбасі.