За фігуранта справи про хабар НАБУ і САП Кічу внесли 40 млн застави

За підозрюваного у спробі дати хабаря у 5 млн доларів керівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України ексдиректора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу внесли заставу.

Про це повідомило УНІАН із посиланням на прессекретаря Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис. Сума застави склала 40,3 млн гривень.

"За нього внесено заставу, і суд підготував відповідну довідку", – зазначила Чемерис.

Вона також уточнила, що заставу за Кічу внесла юридична компанія, назву якої не має права розкривати. Тепер Кічу може бути звільнений з-під варти за умови носіння електронного браслета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Андрію Кічу, якого затримали під час передавання хабаря керівництву НАБУ і САП.

Фігуранта справи про хабар керівникам НАБУ і САП Миколу Ільяшенка заарештували із заставою в 84 мільйони.

Заарештовано ще одну фігурантку гучної справи про хабар керівництву САП і НАБУ.