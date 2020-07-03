За ексглаву Кіровоградської ОДА внесли заставу в 10,1 млн

За підозрюваного у вимаганні колишнього голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня внесли заставу в 10,1 мільйона гривень.

Тепер ескчиновник повинен вийти з СІЗО. Про це в коментарі для "Української правди" повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

"Сьогодні (3 липня – Ред.) заставу за ексглаву Кіровоградської області було внесено в повному обсязі", – зазначила вона.

Також Чемерис додала, що напередодні також за іншого фігуранта у справі Сергія Шевченка внесли заставу в 5 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь затриманий 25 червня, за вимагання хабара в розмірі 1,8 мільйона гривень.

26 червня президент Володимир Зеленський звільнив Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА, заявивши, що той повинен відповідати за свої дії перед законом.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Балоню у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень.