"До неї ніхто навіть не підійшов": історія прибиральниці, яка отримала страшну травму у школі

Жителька Южноукраїнська Ольга Степаненко більш ніж тридцять років пропрацювала у навчально-виробничому комбінаті при школі №1.

Однак коли із нею трапилося нещастя в навчальному закладі і вона отримала важку травму голови, працівники відвернулися від неї. Мало того, її кинули саму в лікарні, повідомивши, що травму вона отримала вдома, і рідних у неї немає. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Встала на драбину і зісковзнула нога

11 липня прибиральниця КП "Навчально-виробничого міжшкільного комбінату" Южноукраїнська 50-річна Ольга Степаненко навіть не підозрювала, що буквально за пару годин її життя перетвориться на пекло. Жінка прийшла на роботу і разом із колегою та завгоспом почала робити ремонт у приміщенні.

Ольга Степаненко З особистого архіву

"Їх щороку добровільно-примусово змушують ремонтувати школу. Вибору у неї не було. Хтось там заліз на "козли", а вона почала підійматися на драбину, щоби фарбувати стелю. Якоїсь миті у неї зісковзнула нога, і вона полетіла вниз. Вдарилася головою, знепритомніла. У неї відкрита черепно-мозкова травма, череп роздроблений у трьох місцях", – ледве стримуючи сльози, розповідає її рідна сестра Алла Серватинська.

Трагедія трапилася близько 10-ї години ранку. Жінці викликали швидку. Але колеги, з якими Ольга Петрівна пропрацювала не один десяток років, лікарям швидкої повідомили, що травму вона отримала вдома! І що вона не має ніяких родичів. Навчальний заклад навіть не спромігся повідомити рідним про те, що Ольга потрапила у лікарню.

"Ми дізналися зовсім випадково. Близько 14-ї години я подзвонила їй, щоб запитати, як справи. І тут дізнаюся, що вона в нашій міській лікарні. Нас троє сестер, ми кинулися до неї туди. Вона лежала там зовсім сама, до неї ніхто навіть не підійшов, її кинули там як безрідну, як бомжа", – хвилюється Алла Серватинська.

Тепер Ольга Петрівна виглядає ось так instagram.com agremantida

Алла вважає, що якби про травму їм повідомили раніше, то, можливо, гематоми в головному мозку можна було б уникнути.

Ніхто не подзвонив і не поцікавився здоров'ям

"Її повезли на томографію до Миколаєва і там уже сказали, що терміново треба робити операцію, інакше вона помре. Стільки часу ми втратили", – розповідає сестра потерпілої.

Ользі довелося робити трепанацію черепа, щоб видалити гематому. Сама операція коштувала рідним 70 тисяч гривень. Людям довелося брати кредит. І тільки у четвер, 1 серпня Ольгу Петрівну привезли додому. Але зв місяць їй потрібна ще одна операція. Сім'я зараз збирає гроші для цього.

Южноукраінка google.com.ua

"Вона лежить, трохи встає, рухає рукою, їсть. Лікарі жодних конкретних прогнозів не дають, кажуть, треба виходжувати її. За два тижні з УПК ніхто не подзвонив і не поцікавився її здоров'ям, ніяких грошей не передали і нічим не допомогли. Мало того, тепер вони заявляють, що Ольга сама за власною ініціативою вирішила зайнятися у школі ремонтом.

Друга прибиральниця і завгосп тепер відмовляються. Виходить, це вона сама принесла до школи фарбу і почала фарбувати стелю. Дуже неприємно, що люди, з якими вона так довго працювала, злякалися відповідальності, кинули її в лікарні, а тепер ще й в усьому її звинувачують", – обурюється сестра Алла.

У навчальному закладі все заперечують

В УПК Южноукраїнська нам вдалося застати лише заступника директора по господарській частині Людмилу Онопко. Щоправда, вона запевняє, що того дня, 11 липня, Ольга Степаненко не повинна була білити стелі.

"Вона у тому кабінеті теж прибирала, мила, ми з нею стіл переносили. А інша людина, якій пройшов інструктаж із техніки безпеки, дійсно займалася побілкою. Навіщо Ольга Петрівна взяла драбину, я не знаю. Вона сказала про це, а потім друга прибиральниця тільки почула "Ой" і все", – каже Людмила Онопко

У УПК запевняють, що не говорили швидкій, ніби травма побутова. "Ймовірно, вона була в такому стані, що могла сама таке і сказати. А номер телефону її сестри я не знаю, тому ми не могли нікому повідомити", — кажуть в УПК.

Також у навчальному закладі запевняють, що готові допомогти матеріально, але тоді, коли всі повернуться з відпустки і можна буде зібрати гроші. Та й профспілка допоможе. Щоправда, на роботі всі з'являться тільки в кінці серпня.

Людмила Онопко зізнається, що по телефону із сестрою розмовляла один раз. "Але ми всі знаємо, куди її повезли, що їй зробили операцію. Наш фахівець із її сестрою кілька разів розмовляв", – каже заступник із господарської частини.

Родичі постраждалої збирають кошти на лікування:

5168 7427 1447 8249 – Серватинська Алла (сестра).

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