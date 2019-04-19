За два тижні: український генерал оцінив можливість широкомасштабної війни з Росією

Росія готова вже в цьому році почати широкомасштабні дії на Донбасі. На це їй знадобиться від 2 до 4 тижнів.

Про це заявив колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, передає "Апостроф". За його словами, будуть задіяні війська і сили, які розташовані в Росії, але стоять біля кордонів України.

"У них 80 тисяч стоїть на кордоні з Україною, 38 тисяч – безпосередньо в Луганській і Донецькій областях, 700 танків – в ОРДЛО. І вони ж не просто там стоять, а постійно проводять навчання. Зокрема, весь час тренують військово-транспортну авіацію, дальню авіацію, залізничні війська і повітряно-десантні війська. І якщо виникне необхідність, то вони перекинуть війська протягом 2-3 тижнів", — сказав він.

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Водночас Романенко підкреслив, що поки ймовірність силового варіанту не велика.

"Нині росіяни дотримуються підходу щодо того, що для них дешевше і ефективніше використовувати нинішню ситуацію, а починати широкомасштабну війну недоцільно", — пояснив генерал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройними Силами України генерал Віктор Муженко заявив, що війна на Донбасі з подачі Росії протягом однієї години може перетворитися у повномасштабний конвенційний конфлікт із залученням сухопутного, морського, авіаційного компонентів і Сил спеціальних операцій.

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