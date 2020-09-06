За добу на Донбасі загинули двоє бійців, ще троє поранені – штаб ООС
У неділю, 6 вересня, в результаті ворожого обстрілу на Донбасі отримав поранення воїн ЗСУ, двоє українських захисників підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, ще двоє військовослужбовців ОС отримали поранення в результаті підриву автомобіля.
Про це повідомив штаб ООС на сторінці в Facebook. Збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, здійснили прицільний обстріл українських позицій.
Так, поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17.
В результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України, який усував наслідки пожежі на позиції підрозділу Об'єднаних сил. Пораненому захиснику вчасно надана медична допомога. Військовослужбовця доправили до лікувального закладу.
У той же час поблизу населеного пункту Шуми зафіксований один провокаційний постріл з підствольного гранатомета.
Військовослужбовці підрозділів Об'єднаних сил і інших складових сил оборони продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Так, ліквідовано пожежу поблизу Луганського, локалізовано – в районах населених пунктів Трьохізбенка і Лопаскине.
Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Бійці були відрізані вогнем від решти особового складу поблизу Верхньоторецька.
Прямуючи до місця гасіння окремих осередків тління в районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. В результаті підриву двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня тяжкості. Обом бійцям надано медичну допомогу, вони доправлені до лікувального закладу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 6 вересня збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл українських позицій у Красногорівки, порушивши режим перемир'я.
Двоє українських військовослужбовців загинули на Донбасі, підірвавшись на міні, обходячи осередок вогню в "сірій зоні".