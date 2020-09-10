За день російські війська тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі – штаб ООС
Від початку четверга, 10 вересня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як повідомив пресцентр штабу ООС в Facebook, о 14:15 російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.
"Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ", – йдеться в повідомленні.
Окрім того, ворог здійснив постріли зі стрілецької зброї в бік українських позицій в районі Золотого та Золотого-5, застосувавши трасуючі кулі для підпалу трави.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
"Такі дії противника засвідчують, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби", – зазначили в штабі ООС.
Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 вересня на терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи Україна погодилася проінспектувати разом із представниками координатора від ОБСЄ ділянку позицій Збройних сил України біля населеного пункту Шуми, Донецька область.
При цьому глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що рішення провести інспекцію позицій ЗСУ біля н.п. Шуми на Донбасі було ухвалено на переговорах ТКГ із "доброї волі України" на підтвердження повного дотримання перемир'я українськими військовими.
Пізніше в Офісі президента пояснювали, що українська сторона погодилася на інспекцію, щоб спростувати фейки окупантів і не допустити нових провокацій.
OBOZREVATEL першим повідомив, що призначена спільна інспекція ЗСУ разом із представниками координатора від ОБСЄ в районі села Шуми Донецької області 10 вересня не відбудеться.
Також глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію позицій ЗСУ. Пізніше Офіс президента України офіційно заявив про зрив інспекції.