За день російські війська тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

Від початку четверга, 10 вересня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як повідомив пресцентр штабу ООС в Facebook, о 14:15 російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

"Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, ворог здійснив постріли зі стрілецької зброї в бік українських позицій в районі Золотого та Золотого-5, застосувавши трасуючі кулі для підпалу трави.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"Такі дії противника засвідчують, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби", – зазначили в штабі ООС.

Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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