Бизнесмен Павел Фукс угрожал лоббисту Республиканской партии США "методами воздействия" времен 1990-х, если тот не вернет деньги за билеты на инаугурационный завтрак американского президента Дональда Трампа, отмечает Telegram-канал The Newsroom.
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"Российско-украинский бизнесмен Павел Фукс, у которого якобы возникли проблемы при посещении мексиканского курорта, попал в "черный список" американских властей после угроз лоббисту Республиканской партии США, продавшему билеты на инаугурационный завтрак Дональда Трампа.
Об этом 9 января сообщил Telegram-канал The Newsroom, который ведут журналистки Татьяна Николаенко и Оксана Денисова.
По их данным, билеты он приобрел для себя и нынешнего нардепа, сопредседателя депутатской группы "Партия "Відродження" Виталия Хомутынника.
"За каждый билет с "местом под солнцем" Фукс заплатил по сотне тысяч долларов эмигранту с постсоветского пространства, который по состоянию на 2017-й уже работал лоббистом Республиканской партии. В итоге Фукс и Хомутынник получили места, с которых Трампа можно было разглядеть разве что под микроскопом. Из-за чего Фукс принципиально обиделся", – информирует Telegram-канал.
По его данным, лоббист объяснял Фуксу, что договоренности выполнил, "билеты были выданы, а о том, что оба покупателя будут "сидеть у Трампа на коленях" в этих договоренностях ни слова не было".
"Но Фукса это не удовлетворило, и он захотел вернуть свои деньги, а в случае отказа пообещал применить к недобросовестному продавцу "методы воздействия", характерные для времен преобразования бандформирований в олигархат в 90-х годах прошлого столетия. Напуганный лоббист обратился за помощью в правоохранительные органы США, в результате чего Фукс оказался в "черном списке", – пишут журналистки.
Они отмечают, что на данный момент Фуксу запрещен въезд в Израиль, США и сателлиты Соединенных Штатов, "о чем Фукс обычно узнает экспериментальным методом, то есть после приезда в каждую отдельно взятую страну, что и произошло в аэропорту мексиканского Канкуна".
8 января издание "Обозреватель" со ссылкой на свои источники, первым заявило, что Фукса вместе с нардепом от "Народного фронта" Андрем Иванчуком задержали в Мексике.
Позже об этом сообщила главный редактор программы "Схемы" ("Радіо Свобода") Наталья Седлецкая со ссылкой на источники из окружения Фукса и системы международного правопорядка. По ее информации, Фукс и Иванчук были задержаны миграционной службой Мексики после прилета в аэропорт Канкун. Иванчука отпустили, а проблемы на границе возникли только у Фукса. Украинский бизнесмен якобы находится в черном списке США.
Об их задержании также сообщал Telegram-канал The Newsroom.
9 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Иванчука в Мексике никто не задерживал, а у Фукса "были вопросы по поводу разрешения на въезд".
Сам Фукс опубликовал свое видео якобы из Мексики, чтобы продемонстрировать, что он находится там".
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