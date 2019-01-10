Бизнесмен Павел Фукс угрожал лоббисту Республиканской партии США "методами воздействия" времен 1990-х, если тот не вернет деньги за билеты на инаугурационный завтрак американского президента Дональда Трампа, отмечает Telegram-канал The Newsroom.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Российско-украинский бизнесмен Павел Фукс, у которого якобы возникли проблемы при посещении мексиканского курорта, попал в "черный список" американских властей после угроз лоббисту Республиканской партии США, продавшему билеты на инаугурационный завтрак Дональда Трампа.

Об этом 9 января сообщил Telegram-канал The Newsroom, который ведут журналистки Татьяна Николаенко и Оксана Денисова.

По их данным, билеты он приобрел для себя и нынешнего нардепа, сопредседателя депутатской группы "Партия "Відродження" Виталия Хомутынника.

"За каждый билет с "местом под солнцем" Фукс заплатил по сотне тысяч долларов эмигранту с постсоветского пространства, который по состоянию на 2017-й уже работал лоббистом Республиканской партии. В итоге Фукс и Хомутынник получили места, с которых Трампа можно было разглядеть разве что под микроскопом. Из-за чего Фукс принципиально обиделся", – информирует Telegram-канал.

По его данным, лоббист объяснял Фуксу, что договоренности выполнил, "билеты были выданы, а о том, что оба покупателя будут "сидеть у Трампа на коленях" в этих договоренностях ни слова не было".

"Но Фукса это не удовлетворило, и он захотел вернуть свои деньги, а в случае отказа пообещал применить к недобросовестному продавцу "методы воздействия", характерные для времен преобразования бандформирований в олигархат в 90-х годах прошлого столетия. Напуганный лоббист обратился за помощью в правоохранительные органы США, в результате чего Фукс оказался в "черном списке", – пишут журналистки.

Они отмечают, что на данный момент Фуксу запрещен въезд в Израиль, США и сателлиты Соединенных Штатов, "о чем Фукс обычно узнает экспериментальным методом, то есть после приезда в каждую отдельно взятую страну, что и произошло в аэропорту мексиканского Канкуна".

8 января издание "Обозреватель" со ссылкой на свои источники, первым заявило, что Фукса вместе с нардепом от "Народного фронта" Андрем Иванчуком задержали в Мексике.

Позже об этом сообщила главный редактор программы "Схемы" ("Радіо Свобода") Наталья Седлецкая со ссылкой на источники из окружения Фукса и системы международного правопорядка. По ее информации, Фукс и Иванчук были задержаны миграционной службой Мексики после прилета в аэропорт Канкун. Иванчука отпустили, а проблемы на границе возникли только у Фукса. Украинский бизнесмен якобы находится в черном списке США.

Об их задержании также сообщал Telegram-канал The Newsroom.

9 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Иванчука в Мексике никто не задерживал, а у Фукса "были вопросы по поводу разрешения на въезд".

Сам Фукс опубликовал свое видео якобы из Мексики, чтобы продемонстрировать, что он находится там".