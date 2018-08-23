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Ганна Молчанова
Ганна Молчанова
Заступник шеф-редактора "Обозревателя"Всі статті автора

За бруд на адресу воїнів доведеться відповідати - "кіборг" Олег Гервас

4.7тЧитати новину російською

Новина про те, що ветеран-десантник, який захищав донецький аеропорт, подав до суду на народного депутата України, щоб захистити свою честь і гідність, викликала колосальну підтримку патріотів. Сам скандал вибухнув наприкінці червня, коли нардеп Антон Яценко ("Відродження") образив Олега Герваса - звинуватив його у "вбивствах мирних жителів і мародерстві" .

Перепалка в соцмережах могла зійти нанівець, якби Яценко вибачився або заявив, що його сторінку у Facebook зламали. Однак народний обранець у коментарі журналістам не тільки не відмовився від своїх слів, але і заявив, що звернувся до СБУ з приводу загрози його життю.

Що сталося насправді, чому захисник ДАП вирішив звернутися до суду і на що він розраховує, а також про загрозливу тенденцію - в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів Олег Гервас.

Олег Гервас

Олег Гервас

- Олеже, ви подали позов до суду на народного депутата і, схоже, вірите у правосуддя.

- Так, дійсно, я подав позов про захист честі і гідності. Я не міг вчинити інакше. Хочу, щоб Яценко спростував ті слова, які вже відомі читачам OBOZREVATEL та інших сайтів, або ж навів докази. Зокрема того, що я нібито є фігурантом кримінальних проваджень.

Він зганьбив мене, я хочу правди. Якщо у депутата є докази - нехай викладає, якщо немає - він має вибачитися.

Ну не можна так! Не може народний обранець безкарно поливати брудом.

- Ви вперше "зіткнулися" з Антоном Яценком?

- Перший конфлікт був, коли ми "зчепилися" під його постом про Андрія Кизила. Це Герой України, наш уманчанин, я був одним з тих, хто ніс його труну...

Умань - маленьке місто, ми всі один одного знаємо, мої друзі служили з його батьком, я теж батька Андрія пам'ятаю - ще з часів строкової служби.

Молодий хлопець пішов служити, загинув за Україну і мене страшенно обурило, яке моральне право у депутата від "Партії регіонів", а зараз "Вiдродження", писати про Андрія. Це ті "регіонали", які довели країну до Майдану, голосували за диктаторські закони - зокрема і Антон Яценко.

Більше того, коли люди ставили запитання Яценку і просили уточнити, як і в якій війні загинув Андрій Кизило, депутат промовчав. Ми з ним вступили у перепалку, але того разу все закінчилося більш-менш спокійно.

Виборчий округ Антона Яценка - №200 у Черкаській області. Центр округу - в Умані, де живе і Олег Гервас.

Виборчий округ Антона Яценка - №200 у Черкаській області. Центр округу - в Умані, де живе і Олег Гервас.

Вдруге "зійшлися" під постами Яценка з його піаром. Він робить якусь річ за рахунок бюджету, за рахунок платників податків, а виставляє як своє досягнення. Мене це, як жителя Умані, обурило. Я вказав йому на цей факт. У коментарях підключилися його люди, почали мені розповідати всяке, а Яценко назвав мене ботом.

А востаннє вже заявив, що я не бот, а "реально мразь". І далі вивалив весь той бруд, що я під слідством, що мародер, вбивця та інше.

Фрагмент скандальної переписки у Facebook

Фрагмент скандальної переписки у Facebook

Це вже серйозно, це твердження, так що нехай надасть докази, що я притягувався з якихось військових злочинів, що є фігурантів кримінальних справ, а якщо немає - тоді він має вибачитися. Нехай зізнається, що це були неправдиві свідчення.

Заодно нехай розповість про свою позицію щодо всіх учасників АТО - Яценко не підіймає цю тему і ніколи не уточнює, з ким воює Україна.

"Кіборг" Олег Гервас у донецькому аеропорту. Бійці 90-го батальйону були останніми захисниками ДАП.

"Кіборг" Олег Гервас у донецькому аеропорту. Бійці 90-го батальйону були останніми захисниками ДАП.

Після демобілізації у вересні 2015 року я не був фігурантом жодних справ, мене не викликали в поліцію, не допитували. Я спокійно виїздив за кордон.

І я дійсно не можу зрозуміти, чому Яценко зробив таку заяву.

Може він вважає всіх учасників АТО на Донбасі злочинцями?

Може, відчуває свою безкарність? Може подумав, що я побоюся подати до суду? Але я знаю, що у мене немає жодних гріхів перед законом.

На прем'єрі фільму "Кiборги"

На прем'єрі фільму "Кiборги"

- Олеже, як ви потрапили до ЗСУ? Мобілізація?

- Я жив своїм життям і не думав, що доведеться знову піти в армію. Але попередня влада спровокувала протестний рух на Майдані, а потім у нас "віджали" Крим, почалося на Донбасі... Я не хотів, щоб все це дійшло до моєї рідної Черкащини, я не міг дозволити прийти біді і хаосу в моє рідне місто.

Перша моя спроба піти на війну, і це зафіксовано у військовому квитку, була 17 березня 2014 року. Я звернувся до Смілянського військкомату, моїх документів не знайшли - заново виписали, дали моброзпорядження і сказали: "Сиди вдома, ми тобі зателефонуємо".

Я продовжив працювати. Мене тоді не взяли, "перебирали" людей, у третю хвилю я знову звернувся.

Розмова у військкоматі була короткою:

- Доброволець?

- Так

- Куди завгодно?

- Куди завгодно. Війна ж.

Стільки хлопців загинуло, причому загинули мої знайомі, друзі... З мого будинку загинув Льоша, за кілька днів буде річниця його трагічної смерті. Загинули знайомі хлопці з інших підрозділів...

Олег Гервас (у центрі)

Олег Гервас (у центрі)

Фото Сергія Гришка

Я не сумнівався у своєму рішенні, я знав, що треба захищати Батьківщину. Ми зупинили окупантів, але зараз, через кілька років, бачу негативну, небезпечну тенденцію. Хочуть очорнити хлопців, які брали участь у Революції Гідності - тих хлопців і дівчат, які загинули або отримали травми. Йде цілеспрямоване знищення поваги.

Активістів, які виступають за реформи - вбивають, б'ють. "Кіборга" нашого у травні порізали у Києві, хлопця застрелили в Бердянську, дівчинці обличчя облили кислотою... Подивіться, що коїться. Все це спрямовано на дискредитацію волонтерського, АТОвсього руху.

Накручується, перекручується ... Людей використовують.

- Гібридна війна. Днями ми розмовляли з Олексієм Цимбалюком, мені запам'яталися його слова: "В воюючiй країні за великим рахунком немає тилу. А взагалі треба чітко з'ясувати, де тил, а де передок. Я вважаю, що передок тут - у Києві. На сході пацани вистоять - як би не було погано і важко".

- Згоден. Ворог зрозумів, що "в лоб" нас не взяти, що будуть великі втрати, і почав діяти інакше. А подивіться, як "вносяться", героїзуються якісь незрозумiлі особистості? Та ж Надія Савченко. Є, звичайно, люди, які її підтримують, є ті, які підтримують Саакашвілі та інших, але все це вносить смуту в суспільство, і ми замість того, щоб консолідуватися в боротьбі з головним ворогом, об'єднуватися і допомагати армії - починаємо їсти один одного.

Олег отримав важке поранення і контузію безпосередньо на Метеовишцi донецького аеропорту: "6 грудня 2014 року нас "привітали зі святом ". Коли вивозили з Вишки, у веремії мене загубили, і я опинився в Новому терміналі. Там трохи постріляв. І тільки 7-го грудня вивезли у Піски. Війна, всяке буває"

Олег отримав важке поранення і контузію безпосередньо на Метеовишцi донецького аеропорту: "6 грудня 2014 року нас "привітали зі святом ". Коли вивозили з Вишки, у веремії мене загубили, і я опинився в Новому терміналі. Там трохи постріляв. І тільки 7-го грудня вивезли у Піски. Війна, всяке буває"

Погляди суспільства відводять в абсолютно інший бік - то АТОвці винні, то Порошенко, то ще хтось... Мене, як громадянина, обурює, що перекручується історія наших останніх 4-5 трагічних років.

І те, що зараз всіх поголовно воїнів АТО намагаються виставити як злочинців, в негативному ключі... У мене немає слів!

Я згоден, якщо ти скоїв злочин, то в удь-якому разі маєш бути покараний. Але це ж не масові випадки!

І ще. Не можна говорити тільки про погане. От поруч зі мною Максим Денисов - колишній бізнесмен. Людина, що пройшла АТО, яка була поранена, частково втратила зір - він встав на ноги, він живе, він брав участь в "Іграх нескорених". Максим не стоїть на місці, займається спортом, веде активне життя, чому про такі речі не пишуть?

"Кіборги" Максим Денисов і Олег Гервас. Максим у ДАПi прикрив командира і був важко поранений.

"Кіборги" Максим Денисов і Олег Гервас. Максим у ДАПi прикрив командира і був важко поранений.

Чому вже забули, що багато хто повернувся з війни i пішов у поліцію - і чесно служить? Прикладів багато! Хлопці знаходять себе після війни. Але на видноті лише негатив.

Коли через слова Яценка вибухнув скандал, друзі з Ізраїлю написали мені: "Що це за маячня? Щоб у нас у Кнесеті (парламенті Ізраїлю. - Ред.) хтось із депутатів кинув на адресу солдата ЦАХАЛ ось такі слова?! На цьому б закінчилася його політична кар'єра".

Взагалі приклад Ізраїлю цікавий, я в захваті від цієї країни. Маленька, обложена держава, але подивіться, яку економіку вони побудували, яку чудову армію. Подивіться, які цінності - любов до дітей, повага до старших і довіра до армії. Це ж не нав`яжеш - вони своїх солдатів реально поважають. Нам ще багато чому вчитися.

Пам'ятаю, як на Донбасі ми їхали на танку, підходить дід і російською мовою каже нам: "Хлопці, ви молодці, ви видаляєте ракову пухлину". Ми тоді відчували ТАКЕ пiднесення!

Пам'ятаю, як на ринку в Костянтинівці жінка, у якої брали овочі, здивувалася, що ми простягнули їй гроші. Каже: "Так ви ще платити будете?"

Ми в шоці, мовляв, пзвісно будемо. А вона: "Ті, що були до вас, тільки забирали". Це вона про окупантів.

"У нас в Умані намагалися роздерибанити аеродром, не вийшло - зараз хлопці почали літати. Місцева "вата" криком кричить, а я їм кажу: "Нема питань, міняйте квартиру в Умані на Донецьк - там літаки не літають".

"У нас в Умані намагалися роздерибанити аеродром, не вийшло - зараз хлопці почали літати. Місцева "вата" криком кричить, а я їм кажу: "Нема питань, міняйте квартиру в Умані на Донецьк - там літаки не літають".

Так, на звільнених територіях є не тільки патріоти України, а й сепаратисти, прихильники Росії, що зачаїлися. Але те, що ТУТ "політичні особистості", зокрема з Ради, роблять різні вкиди і промацують ґрунт, ображаючи воїнів... Яценко вкинув, Мураєв... Ви ж бачите, що відбувається.

У нас не садять за грати за лайк або перепост у соцмережах, ми не Росія. Але нашу демократію вже використовують як зброю проти нас. Будемо давати відсіч і домагатися справедливості. Іншого шляху немає.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ганна МолчановаГанна Молчанова
Теми
ЕксклюзивВійна на ДонбасіАТО на ДонбасіКриміналРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіДопомога пораненим в АТО військовимБої за донецький аеропорт
Особи
Антон ЯценкоОлег Геврас
Місце
Україна
Об'єкти
криміналвійнаВетерани війни на Донбасіволонтерство
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Подходит время.Подходит.Будут хохловыблядков,как минимум,пиздить на каждом углу.А скорее всего вешать!
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Сильная контузия у "гробика" была,до сих пор последствия сказываются.""...Говорит: "Так вы еще платить будете?"А вот основная масса не платила:https://www.youtube.com/watch?v=RbUEQ-AXoEM Да и что-то как не "сепаратист" где-либо,так практически всегда оказывается коренной житель Донбасса,за которого ныне "обиженные" вытираны,пришедшие с оружием в его дом,решили почему-то,как ему надо жить.
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Олеже,благаю-доведи справу до суду!!!! Бо ці мразі в останній час пробують реваншувати.Не можна спускати.
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