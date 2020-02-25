За сутички у Нових Санжарах заарештовано ще чотирьох людей

Суд відправив під варту ще чотирьох підозрюваних у масових заворушеннях у Нових Санжарах Полтавської області 20 лютого, коли в місцевий санаторій з Китаю евакуювала громадян України та іноземців.

У вівторок, 25 лютого, про підозру повідомили п'ятьом особам за статтею 294 (масові заворушення) КК. Жовтневий районний суд Полтави обрав запобіжний захід лише чотирьом. Одного з підозрюваних правоохоронці поки не можуть знайти, розповів "Українській правді" начальник відділу комунікацій Національної поліції в Полтавській області Юрій Сулаєв.

Заворушення у Нових Санжарах Нацполіція

"У вівторок п'ятьом фігурантам, які брали участь в масових заворушеннях у Нових Санжарах, повідомили про підозру і чотирьом з них обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб", – зазначив він.

За словами Сулаєва, щодо п'ятої особи питання із запобіжним заходом вирішуватиметься, коли встановлять його місце перебування. Поліція не може знайти його за адресою проживання. Якщо буде встановлено, що підозрюваний переховується, його оголосять у розшук.

У суботу, 22 лютого, було обрано запобіжний захід Володимиру Сіренку. Його підозрюють в наїзді на бійців Національної гвардії. Суд відправив його під нічний домашній арешт на два місяці.

Заворушення в Нових Санжарах Нацполіція

Всього ж, уточнив Сулаєв, правоохоронці підозрюють в причетності до безладів у Нових Санжарах шістьох людей. Всім повідомлено про підозру, п'ятьом обрано запобіжний захід.

У свою чергу на сайті нацполіціі Полтавської області зазначається, що відкрито шість кримінальних проваджень у зв'язку з масовими заворушеннями в Нових Санжарах.

Правоохоронці вивчають роль кожного з учасників сутичок. Розслідування ведеться за кількома напрямками:

блокування транспортних комунікацій (ст. 279),

групове порушення громадського порядку (ст. 293),

масові заворушення (ст. 294),

порушення рівноправності громадян залежно від національної приналежності, поєднане з насильством або погрозами (ч. 2 ст. 161),

замах на умисне заподіяння поліцейському тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням службових обов'язків (ст. 15 ч. 2 ст. 345),

заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (ст. 295 КК).

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція встановила, що більшість затриманих під час протестів в Нових Санжарах – не місцеві жителі.

У селищі Нові Санжари Полтавської області 20 лютого понад 2 тисяч осіб заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де лютує смертельний коронавірус.

Між силовиками і місцевими жителями сталися масштабні сутички –постраждало 10 людей.

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