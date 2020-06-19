З моменту початку війни і до 31 травня 2020 року на Донбасі загинули понад 2600 українських військовослужбовців, а понад 10 тисяч – були поранені.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України у відповідь на запит "Радіо Свобода". За їхніми словами, з початку року по 31 травня на Донбасі загинули 32 військовослужбовці ЗСУ, а 220 були поранені.

А за весь час війни кількість загиблих досягла 2644 осіб, а поранені – 10033 бійців ЗСУ.

"На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир'я, яке, як і попередні, було проголошено як всеосяжне, безумовне, постійне і безстрокове. Але, як і всі попередні, воно було порушено майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно", – йдеться у публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із початку доби 19 червня російські окупаційні війська на Донбасі п'ять разів порушили режим тиші. У результаті розриву міни поранення отримали двоє українських воїнів.