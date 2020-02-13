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13 лютого • оновлено в 20:56
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По $4 тисячі за зміну: СБУ "накрила" банду митників-хабарників в аеропорту Херсона

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Служба безпеки України спіймала митників Херсонського аеропорту на систематичному вимаганні хабарів у підприємців, які займалися імпортом товарів з країни Близького Сходу.

За суму від 300 до 500 доларів з людини митники "не помічали" порушення норм увезення в Україну товарів іноземного виробництва, повідомили на сайті СБУ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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В аеропорту Херсона митники вимагали хабарі

В аеропорту Херсона митники вимагали хабарі

СБУ

Таким чином чиновники мінімізували суми обов'язкових платежів під час здійснення контролю, що завдало шкоди державному бюджету. За попередньою інформацією, за зміну фігуранти отримували до чотирьох тисяч доларів.

В аеропорту Херсона митники вимагали хабарі

В аеропорту Херсона митники вимагали хабарі

СБУ

Правоохоронці затримали одного з чиновників під час отримання чергового хабара. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри. Тривають слідчі дії з кримінального провадження згідно ч.3 ст 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

В аеропорту Херсона митники вимагали хабарі

В аеропорту Херсона митники вимагали хабарі

СБУ

Раніше OBOZREVATEL писав, що глава наглядової ради "Укрзалізниці", нардеп 8-го скликання Сергій Лещенко заявив, що група депутатів від партії "Батьківщина" хоче взяти на поруки главу Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якому НАБУ і САП повідомили про підозру в отриманні хабара.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Херсон
Теги
хабар Державна митна служба України
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