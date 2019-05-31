"З зігнутими руками і ногами": в Україні знайшли масові поховання жертв НКВС

На території колишньої в'язниці в місті Дубно Рівенської області знайшли 19 людських останків.

Йдеться про поховання понад 400 ув'язнених, які були, згідно з архівними документами та свідченнями людей, жорстоко вбиті НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ) в кінці червня 1941 року, перед приходом в місто німецьких військ, передає "Радіо Свобода".

Неподалік від тюремної стіни в одній з виритих ям пошукова група знайшла 19 людських останків, серед них: три жінки, решта - чоловіки. У чотирьох чоловік видно кульові поранення в голову. За попередніми оцінками експертів, в жертв цілилися не впритул.

В Україні знайшли поховання жертв НКВС "Радіо Свобода"

В Україні знайшли поховання жертв НКВС "Радіо Свобода"

В Україні знайшли поховання жертв НКВС "Радіо Свобода"

Під час розкопок також виявлені речі в'язнів - чоботи, гребінець, гудзики. Розташування людських останків акуратне, що свідчить про те, що їх не кидали в поспіху і хаотично в ями, зазначив антрополог Інституту археології Національної академії наук Ольга Мінейко.

"Людські останки, які ми виявили, із зігнутими руками і ногами, що свідчить про термін здійснення поховання до трьох днів після розстрілу. Після досліджень ми зможемо дізнатися, як вони харчувалися, якого зросту були, статури, чим займалися, по кістках можемо встановити, до якої етнічності належала та чи інша людина. Оскільки певним групам були притаманні особливі антропологічні ознаки. На цій території жили українці, поляки, євреї, було і населення німецького походження", - уточнив ла Мінейко.

Згідно з архівними документами та дослідженнями, ям, в які поховали убитих в'язнів, було як мінімум дві.

В Україні знайшли поховання жертв НКВС "Радіо Свобода"

В Україні знайшли поховання жертв НКВС "Радіо Свобода"

"Відповідно до архівних документів, які є у нас, цінними є фотографії, зроблені німецькими солдатами, які прийшли сюди і проводили поховання цих розстріляних в'язнів. Видно, що були поховання в двох ямах, такої ж довжини, як ми знайшли. Відстань між ямами невелика, тому доведеться ще продовжувати пошуки", - розповів учасник пошукової групи Володимир Харчук.

В архівному документі 1941 року "Інформація окремого управління таємної військової поліції при 48-му армійському корпусі Вермахту про розстріл органами НКВС в'язнів в'язниці в місті Дубно" йдеться про розстріл комісарів НКВС і партійних функціонерів, а також про те, що органи НКВС розстріляли 400 етнічних німців і українців.

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