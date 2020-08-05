З УЗ звільнили всіх причетних до скандалу зі спробою зґвалтування в поїзді

Криклій заявив про звільнення начальника поїзда і всіх провідників після скандалу зі спробою зґвалтування Анастасії Лугової.

Всіх провідників і начальника поїзда "Маріуполь – Київ", в якому побили і намагалися зґвалтувати Анастасію Лугову, звільнили.

Про це під час пресбрифінгу повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Раніше "Укрзалізніця" обіцяла звільнити вертикаль працівників, через недбалість яких чоловік проник в потяг.

"Звільнили всіх, включаючи начальника поїзда і всіх провідників, які були. Перше: продали квиток неофіційно, і це та побутова корупція, яка є одним з найбільших побутових викликів в УЗ, тому що і на приміських перевезеннях, і на нічних поїздах є. Це одне з ганебних, але присутніх явищ", – пояснив Криклій.

Він також зазначив, що працівники, які обслуговували поїзд, намагалися замовчати про спробу зґвалтування і приховати факт корупції.

"Як на мене, це неприпустимо, бо завдання – вирішувати проблеми, щоб вони не повторювалися, а не вдавати, що проблеми не було", – заявив міністр.

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