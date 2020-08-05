З УЗ звільнили всіх причетних до скандалу зі спробою зґвалтування в поїзді
Криклій заявив про звільнення начальника поїзда і всіх провідників після скандалу зі спробою зґвалтування Анастасії Лугової.
Всіх провідників і начальника поїзда "Маріуполь – Київ", в якому побили і намагалися зґвалтувати Анастасію Лугову, звільнили.
Про це під час пресбрифінгу повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Раніше "Укрзалізніця" обіцяла звільнити вертикаль працівників, через недбалість яких чоловік проник в потяг.
"Звільнили всіх, включаючи начальника поїзда і всіх провідників, які були. Перше: продали квиток неофіційно, і це та побутова корупція, яка є одним з найбільших побутових викликів в УЗ, тому що і на приміських перевезеннях, і на нічних поїздах є. Це одне з ганебних, але присутніх явищ", – пояснив Криклій.
Він також зазначив, що працівники, які обслуговували поїзд, намагалися замовчати про спробу зґвалтування і приховати факт корупції.
"Як на мене, це неприпустимо, бо завдання – вирішувати проблеми, щоб вони не повторювалися, а не вдавати, що проблеми не було", – заявив міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ніч на суботу, 1 серпня, в потязі Маріуполь-Київ чоловік напав у купе на жінку, яка їхала зі своїм 7-річним сином. Він побив її і спробував зґвалтувати.
Чоловік потерпілої розповів, що нападник хотів заплатити, щоб вона не викликала поліцію. Провідники також пропонували хабар жінці, оскільки її кривдник їхав у поїзді без квитка, за що їх можуть звільнити з роботи.
"Укрзалізниця" підтвердила, що нападника затримали й передали правоохоронцям, а також попросила вибачення в постраждалої пасажирки.
У МВС показали фото підозрюваного й назвали його прізвище. Це уродженець Запоріжжя Віталій Рудзько, 1975 року народження, який тричі був судимий.
"Укрзалізниця" звільнить вертикаль працівників, через недбалість яких чоловік проник в потяг, побив і намагався зґвалтувати телеведучу Анастасію Лугову.